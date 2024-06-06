Песков: Запад услышал сигнал Путина об ответе РФ на поставки оружия Киеву

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Страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Уже услышали. Заявление президента было четким, недвусмысленным и легко считываемым всеми», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главным для РФ является выполнение всех целей спецоперации. По его словам, в настоящее время отсутствуют любые предпосылки для переговоров между Москвой и Киевом. Пресс-секретарь отметил, что Украина абсолютно закрыта для этого. Он добавил, что Россия будет внимательно следить за конференцией по Украине в Швейцарии.
Президент России Владимир Путин сделал грозное предупреждение западным странам о последствиях поставки дальнобойного оружия Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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