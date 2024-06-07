Песков заявил, что Россия не может выдавать безвозвратные кредиты странам Африки

Фото: сайт Кремля
РФ не может по примеру СССР выдавать безвозвратные кредиты странам Африки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы не так богаты, и у нас у самих много проблем, которые нужно решать. И, наверно, мы не должны быть таким добрым дедушкой Морозом. Здесь, наверно, такая филантропия вряд ли подойдет», — сказал Песков.
Он отметил, что требуются «новые рамки» для сотрудничества. По его мнению, в их основе должно лежать уважение и взаимная выгода. Пресс-секретарь президента России добавил, что во времена СССР была другая система. Она могла себе позволить себе раздавать кредиты без последствий для экономики.
В Санкт-Петербурге проходит 27-ой Петербургский международный экономический форум. В этом году его тема – «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Более 12 тысяч представителей около 130 государств собрались на XXVII ПМЭФ, который стартовал в Северной столице. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что страны Запада услышали сигнал президента РФ Владимира Путина об ответе Москвы на поставки вооружений Украине для ударов по территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Песков: заявления Макрона об Украине являются провокационными
Песков: РФ никому не обязана обозначать регионы поставок дальнобойного оружия
Песков объяснил, почему Путину не показывают карикатуры на него из западных СМИ
Дарья Осипова