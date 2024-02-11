Песков рассказал, от кого исходила инициатива по поводу интервью Путина Карлсону

Фото: сайт Кремля
Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News сам предложил взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Тот достаточно быстро дал положительный ответ.
Песков также отметил, что Москва предполагала возможность гонений на Карлсона ещё до самого интервью. По словам представителя Кремля, тот и сам достаточно умный человек, поэтому не мог не понимать, чем он рискует. В то же время, следует отметить, что это интервью значительно добавило Такеру Карлсону популярности, что, вероятно, искупает все связанные с этой ситуацией риски, заключил пресс-секретарь президента РФ.
Читайте также:
Шольц резко отреагировал на интервью Путина американскому журналисту Карлсону
Песков назвал самое главное в интервью Путина журналисту Карлсону
Песков объяснил, почему Путин согласился на интервью с Карлсоном
Александр Бойцов