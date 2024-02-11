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Песков рассказал, от кого исходила инициатива по поводу интервью Путина Карлсону

Песков: Инициатива взять интервью у Путина исходила от самого Такера Карлсона
11 февраля 2024, 11:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News сам предложил взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Тот достаточно быстро дал положительный ответ.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В интервью журналисту телеканала «Россия-1» он добавил, что после получения запроса на интервью от Карлсона, в Кремле внимательно ознакомились с его статьями и отснятыми материалами, оценили его аудиторию, проанализировали, насколько объективно он освещает те или иные вопросы. После этого было решено рекомендовать президенту согласиться на встречу с журналистом.

Песков также отметил, что Москва предполагала возможность гонений на Карлсона ещё до самого интервью. По словам представителя Кремля, тот и сам достаточно умный человек, поэтому не мог не понимать, чем он рискует. В то же время, следует отметить, что это интервью значительно добавило Такеру Карлсону популярности, что, вероятно, искупает все связанные с этой ситуацией риски, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов
МИД: РФ исходит из нацинтересов, готовя ответ на санкции ЕС против алмазов
11 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/iDymax

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в беседе с РИА Новости, что Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против алмазов из РФ.
Студенников отметил, что Бельгия не оставляет попыток создать «страховочные сетки», заявляя о необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень. По словам дипломата, Россия при принятии решений об ответных мерах на данные недружественные действия руководствуемся принципами эффективного обеспечения национальных интересов нашего государства и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в ​мире.

Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.

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Маск согласился с мнением, что Донбасс и Крым будут всегда принадлежать России
Илон Маск поддержал утверждение о том, что Крым и Донбасс останутся российскими
11 февраля 2024, 11:50

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер южноафриканского происхождения, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением о том, что территории Донбасса и Крыма останутся принадлежать России.
В принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter) был размещён пост, в котором утверждалось, что поддерживающие Украину Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон уже проиграли, а Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Западным лидерам давно следовало бы признать это, пишет автор поста.

«Действительно», — согласился с этим утверждением эксцентричный миллиардер.

Он только отметил, что остаётся вопрос, сколько детей ещё погибнет, прежде чем союзники Киева это признают. Накануне Илон Маск резко отреагировал на заявление Байдена о том, что промедление Конгресса в вопросе выделения пакета финансовой помощи для Украины подобно преступной халатности. По словам бизнесмена, «украинскую мясорубку» следовало остановить ещё год назад, а выделение новой помощи только затянет конфликт и приведёт к гибели тысяч и тысяч украинцев.

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Британский премьер Сунак вслед за Шольцем оскорбительно отозвался об интервью Путина
Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина «смехотворным»
11 февраля 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина, которое российский лидер дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
В прямом эфире телеканала Sky News глава британского кабинета министров именно так охарактеризовал слова президента России об ответственности США и стран НАТО за начало конфликта на Украине. Сунак также заявил, что Великобритания продолжит и далее оказывать всемерную поддержку Киеву. Он, впрочем, посетовал, что украинский конфликт и связанные с ним расходы страны сказываются на счетах за электричество.

Как и в случае с Шольцем, пользователи соцсетей обрушились с критикой на британского премьера после его высказываний. Они призывали Сунака не завидовать Путину после его интервью, а внимательно прислушаться к тому, что он говорит и не провоцировать мировую войну. Люди также требовали в кратчайшие сроки закончить военные действия на Украине, чтобы прекратить рост цен.

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#премьер-министр
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МИД РФ подтвердил подготовку визита Путина в КНДР
МИД РФ: Москва и Пхеньян согласовывают детали визита Путина в КНДР
11 февраля 2024, 09:58

Фото: сайт Кремля

Москва и Пхеньян в настоящее время по планируют дипломатическим каналам согласовать сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику.
Об этом рассказал директор первого департамента Азии министерства иностранных дел РФ Иван Желоховцев. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что во время саммита на космодроме Восточный в сентябре прошлого года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина приехать в Северную Корею с ответным визитом.

Недавно это приглашение было подтверждено в ходе визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи. По словам дипломата, российская и северокорейская стороны согласуют конкретные сроки и детали визита президента РФ в Пхеньян по линиям министерств иностранных дел.

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#владимир путин
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Во Франции отметили важную деталь в интервью Путина Карлсону
Профессор Равио: Интервью Путина Карлсону рассчитано на западную аудиторию
11 февраля 2024, 09:22

Фото: сайт Кремля

Профессор кафедры исследований РФ и постсоветского пространства Университета Западного Парижа Нантер-ля-Дефанс Жан-Робер Равио заявил, что интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону было продумано для восприятия западной аудиторией.
«Оно было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ», — сказал Равио в эфире TV5 Monde.

По мнению профессора, позиция Путина среди зарубежной аудитории обязательно найдёт позитивный отклик, поскольку в США сейчас можно наблюдать конфликт властей по вопросу оказания помощи Украине. Так, Путин выбрал подходящий момент для обращения к американцам, объяснив российскую позицию в рамках вооруженного конфликта, резюмировал Равио.

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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ уверена, что Байден не может принимать решения
11 февраля 2024, 09:00

Фото: сайт Белого дома

Бывший сотрудник аналитического отдела ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что действующий лидер США Джо Байден из-за связанных с памятью заболеваний формирует риски для Соединённых Штатов. Россия при этом не верит, что американский политик действительно способен управлять страной, добавил он.
«Он представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. Да, он опасен», — цитирует Stephen Gardner слова Джонсона.

Он подчеркнул, что представители Республиканской партии указывали на неадекватность Байдена, прогрессирующую с годами. В свою очередь, специальный прокурор Роберт Хёр отметил, что президент лишился возможности вспоминать многие события.

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#джозеф байден
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Трамп заявил, что будет «поощрять» удары России по странам НАТО
11 февраля 2024, 08:36

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства. Такое заявление прозвучало во время предвыборного митинга политика в Южной Каролине.
Трамп подчеркнул, что это касается всех союзников США в Североатлантическом альянсе.

Он также выразил опасения по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву и существования НАТО, который США обязались «защищать, когда это необходимо».

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Трамп призвал США перевести помощь другим странам в формат займов
Трамп призвал США отказаться от безвозмездной помощи другим странам
11 февраля 2024, 07:59

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги другим странам. Он считает, что всю помощь, оказываемую Штатами нуждающимся в ней государствам, следует перевести в формат займов.
Эту идею политик озвучил в своей социальной сети, комментируя дебаты в Сенате по поводу законопроекта о выделении очередного пакета помощи в сумме 95 миллиардов долларов на поддержку Израиля, Тайваня и Украины. Трамп, который намерен снова баллотироваться на пост главы Белого дома, почти в приказном тоне указал законодателям, что никакие средства из американского бюджета более не должны выделяться ни одной зарубежной стране безвозмездно.

Он отметил, что предоставляемые займы могут быть на очень льготных условиях, без процентов и с большой рассрочкой. Но непременным условием должно быть то, что выделенные деньги рано или поздно вернутся в государственную казну, считает Дональд Трамп. Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединённые Штаты должны потребовать немедленного возвращения займа в том случае, если страна начнёт проводит антиамериканскую политику или внезапно разбогатеет. В заключение Трамп добавил, что Штатам пора перестать быть глупыми.

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Франция призвала ЕС увеличить траты на оборону из-за угрозы со стороны России
МИД Франции: ЕС нужно больше тратить на оборону из-за угрозы нападения России
11 февраля 2024, 05:44

Фото: iStock/SimonLukas

Министр иностранных дел Франции, Стефан Сежурне считает необходимым значительно увеличить военные расходы стран Евросоюза (ЕС) в свете возможной угрозы со стороны России. Об этом он заявил в интервью изданию Ouest France.
Он признал, что не исключает возможности нападения России на территорию НАТО в ближайшие годы. В связи с этим Сежурне призвал ЕС следовать примеру Франции, которая приняла решение удвоить финансирование военных программ.

По его мнению, это становится «экзистенциальным вопросом», и поэтому Европе необходимо «обеспечить безопасность».

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