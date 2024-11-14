Песков: Говорить о возвращении в РФ зарубежных автомобилей ещё рано

Дмитрий песков (Фото: riamediabank/ Рамиль Ситдиков)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что европейские производители автомобилей ещё не заявляли о своём выходе на рынок России. Рассуждать об их возвращении в страну преждевременно, проинформировала газета «Ведомости».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по этому вопросу он не слышал никаких официальных заявлений от автопроизводителей из Европы, поскольку их ещё не было. Сейчас не стоит говорить об их возвращении в Российскую Федерацию, отметил Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, первостепенно идёт речь об удовлетворении спроса на российском рынке авто. На данный момент в приоритете стоят интересы отечественных производителей и покупателей — они должны купить качественный товар по хорошей для них цене.
Дмитрий Песков высказал своё мнение японских автобрендах. Он считает, что страны, которые вводят ограничения в дальнейшем руководствуются своими интересами и без труда могут «выпускать лицензии на исключения из перечня ограничений».
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По словам представителя Кремля, первостепенно идёт речь об удовлетворении спроса на российском рынке авто. На данный момент в приоритете стоят интересы отечественных производителей и покупателей — они должны купить качественный товар по хорошей для них цене.
Дмитрий Песков высказал своё мнение японских автобрендах. Он считает, что страны, которые вводят ограничения в дальнейшем руководствуются своими интересами и без труда могут «выпускать лицензии на исключения из перечня ограничений».
«Здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.
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Ольга Енгалычева