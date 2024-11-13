Песков раскрыл, когда пройдёт прямая линия с Путиным

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря, информирует пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — поделился Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь главы государства также сказал, что будут собираться вопросы граждан страны, на которые ответит Кремль.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно ответит на вопросы российских, зарубежных, федеральных и региональных представителей СМИ, которые будут присутствовать на мероприятии, подчеркнул Дмитрий Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства сказал, что Владимир Путин открыт для всех контактов и переговоров.
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Ольга Енгалычева