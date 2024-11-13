Песков обратил внимание на способность Киргизии самостоятельно удерживать порядок в стране

Повестка дня отношений между Россией и Азербайджаном обширна и требует регулярных «инспекций» со стороны властей обеих стран. Об этом заявил заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на полях 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29).