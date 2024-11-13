Песков обратил внимание на способность Киргизии самостоятельно удерживать порядок в стране

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что руководство Киргизии может самостоятельно предотвратить революцию в республике, информирует ТАСС.
«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя новости о задержании на территории республики группы лиц, которые планировали насильственным путём захватить власть.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Кремль находится на связи с киргизской стороной.
«По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию», — добавил Песков.
12 ноября МВД Киргизии рассказало, что задержана группировка из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Задержанные хотели инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.
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