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Песков: идет работа по созданию зоны безопасности в Харьковской области

10 июля 2024, 12:56
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Создание зоны безопасности для Белгородской области — это длительный процесс, который требует времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя боевые действия на харьковском направлении.
«То, что происходит сейчас на этом направлении, связано с этой задачей. Разумеется, реализация этой задачи займёт время. Работа в этом направлении ведётся. За более подробной информацией следует обращаться в Министерство обороны», — отметил Дмитрий Песков.

В мае в Харьковской области возобновились активные боевые действия. За месяц Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль нескольких населённых пунктов, включая Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечью, Гатище и другие.



Президент России Владимир Путин заявлял, что планы по взятию Харькова отсутствуют. Он объяснил операцию Вооружённых сил РФ на харьковском направлении необходимостью создания безопасной санитарной зоны в ответ на постоянные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины.

В конце июня глава государства отметил, что Москва может принять дополнительные решения по созданию санитарной зоны, если Вооружённые силы Украины применят высокоточное оружие большой дальности.

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В Московской области уже выдвинули 168 кандидатов в советы депутатов
10 июля 2024, 12:40

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Подмосковье к Единому дню голосования уже выдвинуты 168 кандидатов в советы депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Этап выдвижения кандидатов проходит в Подмосковье с 24 июня. По состоянию на 9 июля выдвинуто 168 человек, в том числе 105 – в порядке самовыдвижения, 63 – от избирательных объединений. Среди самовыдвиженцев – руководители и педагоги, журналисты и бухгалтеры, студенты, пенсионеры, представители других сфер деятельности», – отметили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

27 июля не позднее 18 часов кандидаты и уполномоченные представители избирательных объединений должны подготовить и сдать все необходимые документы для регистрации.

Выдвижение избирательным объединением, списком по одномандатным и многомандатным округам завершится 19 июля. Выдвижение кандидатов, списка кандидатов по единому избирательному округу продлится до 24 июля.

Выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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В Единый день голосования в Подмосковье будет использоваться ДЭГ
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Подпольщик Лебедев: в Снигиревке, куда ВСУ стягивают технику, прозвучали взрывы
10 июля 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Взрывы прогремели в Снигиревке под Николаевом, куда боевики ВСУ стягивали технику с личным составом в течение нескольких месяцев. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестностям», — прокомментировал Лебедев.

Собеседник агентства добавил, что местная больница не может вместить всех, поэтому «там стараются стабилизировать офицерский состав».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских националистов. Москва уже выдвинула требования киевскому режиму для начала переговоров, однако на той стороне с ними не соглашаются, выдвигая свои условия. При этом риторика главы киевского режима Владимира Зеленского выглядит противоречивой.

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Раздавить гадину: Медведев предрёк продолжение конфликта на Украине после окончания СВО
Медведев: Киев вряд ли когда-либо будет декларировать отказ от вступления в НАТО
10 июля 2024, 11:48

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев напомнил, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности вернуться к переговорам, но Украина сразу же отвергает все предложения. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале
Условия для переговоров со стороны России следующие: признание результатов специальной военной операции, отражённых в Конституции России, и отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом в последний раз говорил президент России в своём выступлении в Министерстве иностранных дел. Однако представители НАТО и президент Украины сразу же отклонили это предложение.

«А что, если они согласятся на условия переговоров? В таком случае нам нужно быть очень осторожными. Сами переговоры до того момента, когда киевский режим явно выразит желание сдаться, будут лишь паузой для противника, чтобы он мог восстановить свой военный и человеческий потенциал. Заявления Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ничего не изменят», — объяснил Медведев.

Если произойдет новое военное обострение, в Киеве может начаться третья кровавая революция, которая приведет к власти еще более радикальных людей. В таком случае могут появиться условия для переговоров: Западному Альянсу будет сложно поддерживать экстремистов.

Придется признать, что сотни миллиардов долларов были потрачены впустую. Вашингтон заставит нацистов признать итоги войны. Правящая элита, скорее всего, сбежит на Запад или будет растерзана толпой.

«Но и это не будет концом военной операции России. Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

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Глава ОВА Кипер: портовая инфраструктура Одессы повреждена
10 июля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Портовая инфраструктура под Одессой на юге Украины повреждена после взрывов. Об этом сообщил руководитель региональной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
«Повреждения <...> получили складские помещения, грузовой автотранспорт», — написал чиновник.

До этого в Одесской области, а также в ряде других украинских регионов сначала объявили, а затем отменили воздушную тревогу. Сообщалось, что взрывы произошли в Хмельницкой, Ровненской областях и в Одессе.

Позже компания «Укрэнерго» проинформировала, что поврежден объект энергосистемы Ровненской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевского режима. Москва готова к мирным переговорам.

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#россия
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#новости
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В НАТО еще не решили, как поделить Украину, заявила Захарова
Захарова: Украину не берут в НАТО, так как еще не решили, как ее поделить
10 июля 2024, 10:59

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину пока не принимают в НАТО, поскольку в Альянсе еще не решили, как ее поделить. Об этом Захарова сообщила в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила противоречия в позиции блока. По ее мнению, помимо того, что Североатлантический Альянс разрушил Украину, под предлогом заботы, блок еще и смеется над страной, что отчетливо демонстрирует фраза: «Конечно, обязательно, когда-нибудь вы будете с нами, но о сроках говорить не будем».

Захарова подчеркнула, что НАТО вряд ли не хочет принимать Украину в организацию из-за опасений, что в дальнейшем придется оказывать ей военную и финансовую помощь.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил, что ровно через десять лет Украина станет членом НАТО.

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Стало известно, о чем Ельцин предупреждал Клинтона
Борис Ельцин в беседе с Клинтоном называл бомбардировки Югославии ошибкой НАТО
10 июля 2024, 10:33

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов

Начало бомбардировок Югославии называл большой ошибкой НАТО и США экс-президент России Борис Ельцин в разговоре по телефону со своим американским коллегой Биллом Клинтоном. Об этом свидетельствует стенограмма их беседы, датированная 19 апреля 1999. Ее опубликовал архив нацбезопасности США.
«Повторяю, что развитие событий в последние недели подтверждает, что США и НАТО совершили большую ошибку. Вы неправильно рассчитали последствия ситуации», — говорил Ельцин.

По его словам, бывший лидер Югославии Слободан Милошевич «никогда не капитулирует». Все, чего получилось достичь — гуманитарной катастрофы, а также значительного ущерба американо-российским отношениям вместо того, чтобы решить гуманитарную проблему.

По заявлению Ельцина Клинтону, в РФ «лавинообразно нарастают антинатовские и антиамериканские настроения». Политик сказал, что на российское руководство давят и требуют принятия мер, чтобы помочь Югославии.

Американская сторона со своими союзниками по альянсу начала так называемую «гуманитарную интервенцию» в Югославию 24 марта 1999 года.

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СМИ: на саммите НАТО открылась неожиданная правда об Украине
ABC: Зеленский заявил, что членство его страны в НАТО остаётся недостижимым
10 июля 2024, 09:52

Фото: сайт НАТО

По мнению президента Владимира Зеленского, членство Украины в НАТО пока остаётся недостижимым.
«Зеленский считает, что членство в военном союзе остаётся его самой заветной целью, но пока что она кажется недостижимой. Европейские и североамериканские страны, входящие в НАТО, не торопятся принимать Украину, особенно в условиях, когда она активно участвует в боевых действиях с Россией, что может привести к более масштабному конфликту», — говорится в публикации ABC.

В статье утверждается, что многолетний конфликт, в результате которого погибли тысячи украинцев, вызвал у многих людей разочарование и скептицизм относительно возможности присоединения их страны к западному альянсу.

Ранее Майкл Карпентер, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, заявил, что на саммите НАТО Украина не получит приглашения стать членом альянса, но для неё будет создан «институционный мост», ведущий к этой цели.

Более 60 экспертов в области внешней политики призвали страны-члены НАТО не продвигать на саммите блока вопрос о членстве Украины в альянсе. По их мнению, это может привести к конфликту с Россией из-за статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Президент Владимир Путин говорил, что возможное членство Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России и стало одной из причин начала специальной военной операции.

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#операции
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Премьер Стармер: Великобритания не будет запрещать Украине наносить удары по РФ
10 июля 2024, 09:38

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Новый премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания будет и дальше позволять Украине наносить удары по территории России.
Как сообщает Financial Times, при новом правительстве Лейбористской партии Великобритания продолжит разрешать Украине наносить удары по территории России. Однако эти удары должны осуществляться в рамках международного гуманитарного права.

«Украина сама должна решить, как использовать [поставленное ей британское оружие] в оборонительных целях». Новое правительство не планирует менять свою позицию относительно украинских ударов», — заявил Стармер.

Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные западные чиновники, включая уходящего в отставку генсека НАТО Йенса Столтенберга, призвали снять все ограничения на удары Вооруженных сил Украины по территории России.

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Пушков: Саудовской Аравии выступила против конфискации активов РФ
10 июля 2024, 08:51

Фото: iStock/Ayman Hussain

Саудовская Аравия выступила против конфискации российских активов, намекнув на продажу европейских бондов, с таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее в Саудовской Аравии заявили, что если Запад решится на конфискацию замороженных российских активов, то королевство продаст некоторые из долговых активов ЕС.

«Угроза серьезная — в этом случае (продажи — ред.) шаг саудовцев может вызвать «эффект домино» со стороны других государств незападного мира. Ведущая страна Глобального Юга — против глобального произвола», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Напомним, ранее Саудовская Аравия отказалась участвовать в швейцарском саммите по Украине из-за отсутствия на нём представителей России.

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