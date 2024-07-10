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Создание зоны безопасности для Белгородской области — это длительный процесс, который требует времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя боевые действия на харьковском направлении.
«То, что происходит сейчас на этом направлении, связано с этой задачей. Разумеется, реализация этой задачи займёт время. Работа в этом направлении ведётся. За более подробной информацией следует обращаться в Министерство обороны», — отметил Дмитрий Песков.
В мае в Харьковской области возобновились активные боевые действия. За месяц Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль нескольких населённых пунктов, включая Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную, Стрелечью, Гатище и другие.
Президент России Владимир Путин заявлял, что планы по взятию Харькова отсутствуют. Он объяснил операцию Вооружённых сил РФ на харьковском направлении необходимостью создания безопасной санитарной зоны в ответ на постоянные обстрелы со стороны Вооружённых сил Украины.
В конце июня глава государства отметил, что Москва может принять дополнительные решения по созданию санитарной зоны, если Вооружённые силы Украины применят высокоточное оружие большой дальности.
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