Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев напомнил в своем телеграм-канале, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности вернуться к переговорам, но Украина сразу же отвергает все предложения.
Условия для переговоров со стороны России следующие: признание результатов специальной военной операции, отражённых в Конституции России, и отказ Украины от вступления в НАТО. Об этом в последний раз говорил президент России в своём выступлении в Министерстве иностранных дел. Однако представители НАТО и президент Украины сразу же отклонили это предложение.
Если произойдет новое военное обострение, в Киеве может начаться третья кровавая революция, которая приведет к власти еще более радикальных людей. В таком случае могут появиться условия для переговоров: Западному Альянсу будет сложно поддерживать экстремистов.
Придется признать, что сотни миллиардов долларов были потрачены впустую. Вашингтон заставит нацистов признать итоги войны. Правящая элита, скорее всего, сбежит на Запад или будет растерзана толпой.
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«А что, если они согласятся на условия переговоров? В таком случае нам нужно быть очень осторожными. Сами переговоры до того момента, когда киевский режим явно выразит желание сдаться, будут лишь паузой для противника, чтобы он мог восстановить свой военный и человеческий потенциал. Заявления Украины об отказе от вступления в НАТО сами по себе ничего не изменят», — объяснил Медведев.
Если произойдет новое военное обострение, в Киеве может начаться третья кровавая революция, которая приведет к власти еще более радикальных людей. В таком случае могут появиться условия для переговоров: Западному Альянсу будет сложно поддерживать экстремистов.
Придется признать, что сотни миллиардов долларов были потрачены впустую. Вашингтон заставит нацистов признать итоги войны. Правящая элита, скорее всего, сбежит на Запад или будет растерзана толпой.
«Но и это не будет концом военной операции России. Враги России никуда и после этого не денутся. Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул Дмитрий Медведев.
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Мира Полтева