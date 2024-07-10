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Взрывы прогремели в Снигиревке под Николаевом, куда боевики ВСУ стягивали технику с личным составом в течение нескольких месяцев. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года. По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестностям», — прокомментировал Лебедев.
Собеседник агентства добавил, что местная больница не может вместить всех, поэтому «там стараются стабилизировать офицерский состав».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских националистов. Москва уже выдвинула требования киевскому режиму для начала переговоров, однако на той стороне с ними не соглашаются, выдвигая свои условия. При этом риторика главы киевского режима Владимира Зеленского выглядит противоречивой.
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Никита Кротов