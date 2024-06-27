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Власти Украины отрицают эпидемию холеры во временно подконтрольном Киеву Херсоне и маскируют ее под брюшной тиф. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — сказал Василенко.
Собеседник отметил, что вспышка вызвана вибрионом холерным, попавшим из Днепра в питьевую воду. Он также добавил, что ввиду отсутствия электричества скважины на правом берегу области не обслуживают.
Ранее участники пророссийского подполья сообщали, что украинским властям не нужна паника, поэтому они всячески отрицают и скрывают факт эпидемии.
Роспотребнадзором направлен запрос Европейскому бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке заболевания во временно подконтрольной ВСУ части региона.
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Никита Кротов