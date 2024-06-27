На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов

Фото: IStock/reflection_art
На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной Рады.
Коснется это студентов, которые проходят обучение заочно, а также получают 2 или 3 образование. Помимо этого, мобилизовать смогут тех, кто получает любое образование по уровню ниже имеющегося. Под новый закон не попадают только студенты, обучающиеся на очной форме.
Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.
Читайте также:
На вооружении ВСУ заметили пулемет времен Первой мировой войны
Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите
«Привыкла»: Жительница Севастополя рассказала, как ATACMS пролетела над ее домом
Дарья Осипова