Песков: Кремль готовится к сложному процессу согласования меморандума с Киевом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посредником по урегулированию украинского конфликта может быть та страна, которая соблюдает одинаковую дистанцию от участников. Об этом представитель главы государства сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.