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Песков: Кремль готовится к сложному процессу согласования меморандума с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москве и Киеву предстоит сложный процесс согласования единого текста меморандума по конфликту на Украине. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что сроков согласования меморандума пока назвать нельзя. Каждая из сторон желает сделать это максимально быстро, но суть в данном вопросе кроется в деталях.

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#владимир путин
Песков: между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для меморандума
20 мая 2025, 02:04

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между РФ и Украиной воссозданы контакты, что важно для создания меморандума по конфликту. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Вы должны были обратить внимание на слова президента о том, что контакты сейчас осуществляются между россиянами и украинцами, это говорит о том, что эти контакты, собственно, сейчас воссозданы, что на данном этапе достаточно важно в плане дальнейшей работы над текстом меморандума, о котором говорил президент, и обсуждении вопросов дальнейших», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин обсудили потенциальную встречу последнего с Владимиром Зеленским. Помимо этого пресс-секретарь объяснил важность нейтралитета посредника в переговорах по украинскому конфликту.

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Песков: Трамп обсудил с Путиным его потенциальную встречу с Зеленским
20 мая 2025, 01:47

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным его потенциальную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь заявил, что в процессе урегулирования конфликта н Украине посредническая сторона должна сохранять одинаковую дистанцию от участников. В пример Песков привел участников Евросоюза, которые заняли открытую «проукраинскую» позицию.

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Трамп: я не ввожу новые санкции против РФ из-за шанса урегулировать конфликт
20 мая 2025, 01:28

Фото: iStock/designer491

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, так как надеется на урегулирование конфликта на Украине. Об этом американский лидер рассказал журналистам.
«Потому что я думаю, что есть шанс чего-то достичь. А если вы это сделаете, вы также можете сделать намного хуже. Но, может быть, настанет время, когда это произойдет», — заявил Трамп.

Помимо этого президент отметил, что ответит на тему об усилиях Киева по урегулированию конфликта через две недели. К тому же Трамп убежден в том, что российский лидер Владимир Путин хочет окончания украинского кризиса.

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FT: главы ЕС поражены нежеланием Трампа вводить санкции против РФ
20 мая 2025, 00:35

Фото: iStock/SurkovDimitri

Лидеры Евросоюза поражены нежеланием президента США Дональда Трампа вводить новые санкции против России после его телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Financial Times.
«Европейские лидеры поражены тем, как Трамп описал достигнутые с Путиным договоренности. Из слов американского президента следовало, что он не готов оказать большее давление на Россию», — передает газета.

Как рассказал источник издания, Трамп во время разговора со своими европейскими коллегами не выразил поддержки в вопросе введения новых санкций против РФ.

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Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от участников
20 мая 2025, 00:27

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что посредником по урегулированию украинского конфликта может быть та страна, которая соблюдает одинаковую дистанцию от участников. Об этом представитель главы государства сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта», — заявил Песков.

К тому же пресс-секретарь отметил, что позиция лидеров Евросоюза является открыто «проукраинской». Основной их задачей стало желание «обломать» Россию.

Песков указал на то, что данная позиция Европы не позволяет ей быть посредником в урегулировании конфликта. На это претендуют только те страны, которые способны сохранять объективность и равноудаленность от России и Украины.

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