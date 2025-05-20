Песков: Кремль готовится к сложному процессу согласования меморандума с Киевом

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москве и Киеву предстоит сложный процесс согласования единого текста меморандума по конфликту на Украине. Об этом представитель главы государства рассказал журналистам.
«Будут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны, будет произведен обмен этими проектами документов, ну и затем — сложные контакты по выработке все-таки единого текста», — пояснил пресс-секретарь.
Песков отметил, что сроков согласования меморандума пока назвать нельзя. Каждая из сторон желает сделать это максимально быстро, но суть в данном вопросе кроется в деталях.
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Иван Мусатов