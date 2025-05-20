Песков: Трамп обсудил с Путиным его потенциальную встречу с Зеленским

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным его потенциальную встречу с Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее пресс-секретарь заявил, что в процессе урегулирования конфликта н Украине посредническая сторона должна сохранять одинаковую дистанцию от участников. В пример Песков привел участников Евросоюза, которые заняли открытую «проукраинскую» позицию.
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Иван Мусатов