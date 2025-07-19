Песков: Кремль не знает о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
В Кремле пока нет информации по поводу потенциальной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с коллегами из США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее издание The Times писало, что в сентябре в Китае на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией могут встретиться Путин, Трамп и Си Цзиньпин.
«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — прокомментировал Песков данную публикацию для ТАСС.
При этом глава РФ уже получил приглашение на празднование 80-й годовщины Победы. Пока остается неизвестным, посетит ли Трамп мероприятие.The Times считают визит американского лидера маловероятным.