Песков: Кремль не знает о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

19 июля 2025, 06:07

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле пока нет информации по поводу потенциальной трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с коллегами из США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.





Ранее издание The Times писало, что в сентябре в Китае на полях празднования 80-летия победы над милитаристской Японией могут встретиться Путин, Трамп и Си Цзиньпин.





«Мы ничего не знаем о возможности такой встречи», — прокомментировал Песков данную публикацию для ТАСС.