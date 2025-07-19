Стало известно об афере Путина и Трампа, чтобы избавиться от Зеленского
Риттер: Трамп дал Путину 50 дней для укрепления позиций ВС РФ
Президент США Дональд Трамп своей угрозой о предоставлении 50 дней России для урегулирования конфликта на Украине дал ВС РФ время, чтобы армия укрепила свои позиции. Об этом заявил американский военный аналитик Скотт Риттер.
Как отметил эксперт, в это время Трамп будет избавляться от Владимира Зеленского.
«50-дневный „крайний срок“ Трампа не имеет ничего общего с изменением поведения России. Он направлен исключительно на то, чтобы дать ей время укрепить свои позиции, пока Трамп избавляется от Зеленского», — пишет Риттер в своем telegram-канале.
Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Зеленского могут силой сместить с поста президента Украины и поставить на эту должность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.