В санкционные списки Евросоюза попали 22 российских банка
В новые санкционные списки Евросоюза вошли 22 российских банка. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на официальном портале ЕС.
В перечень вошли такие крупные организации, как Т-Банк, «Яндекс Банк», Сургутнефтегазбанк, Банк «Санкт-Петербург» и «Ozon Банк». К тому же под санкции попали и физические лица из РФ. В их числе режиссер Карен Шахназаров, первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова, экс-гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов и ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов.
Причиной введения санкций называют действия России против Украины.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что новые санции Евросоюза не сильно ударят по российской экономике.
Читайте также: