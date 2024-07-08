Песков: Кремль поддерживает идею платформы мира для решения кризиса на Украине

Фото: сайт Кремля
Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине не существует. Однако было бы весьма полезно её создать.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который сказал, что его страна считает необходимым создание такой «платформы мира» с широкой вовлечённостью разных стран в процесс урегулирования на Украине.
Представитель Кремля также отметил, что президент РФ Владимир Путин является убеждённым сторонником политико-дипломатических путей решения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а, наоборот, была их сторонником с привлечением всех заинтересованных сторон.
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Александр Бойцов