Песков: Путин не передавал никаких посланий Байдену

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 8 июля на брифинге, что Владимир Путин не передавал никаких посланий своему американскому коллеге Джо Байдену.
«Нет, господин Орбан действительно делает серьёзную попытку согласовать позиции сторон, опираясь на первоисточники. И мы это высоко ценим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, передавал ли Путин какое-либо послание через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Утром 8 июля в Пекине состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
В ходе встречи с Си Цзиньпином Орбан подчеркнул, что Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по урегулированию ситуации на Украине.
Позже глава венгерского правительства сообщил, что его следующий визит будет в Вашингтон.
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Мира Полтева