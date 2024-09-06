Песков: Кремль понимает решение Киргизии не считать талибов* террористами

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В Кремле с пониманием относятся к решению руководства Киргизии исключить «Талибан»* из перечня запрещённых организаций. Среднеазиатской республике нельзя абстрагироваться от отношений с Афганистаном, с которым она близка географически.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Киргизии важно выстраивать отношения, не обостряя их, с силой, которая по факту удерживает власть в соседней стране. Действия властей республики продиктованы исключительно интересами собственного государства.
По словам представителя Кремля, Москва прекрасно осознаёт географические, экономические и политические условия, оказавшие влияние на решение киргизского руководства, поэтому с пониманием относится к сложившейся ситуации.
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Александр Бойцов