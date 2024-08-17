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Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества

17 августа 2024, 04:30
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Движение «Талибан»* предложило обменяться делегациями с Россией для изучения возможных направлений взаимного сотрудничества двух стран, заявил глава плитбюро организации в Катаре Сухей ​Шахин, передает РИА Новости.
«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», – отметил он.

Функционер также призвал Москву направить делегацию в Кабул и сказал, что Афганистан может сделать то же самое. Шахин отметил, что у отношений между Россией и Афганистаном есть большие перспективы.



Ранее движение «Талибан»* высоко оценило свои отношения с Россией и подтвердило свое желание устранить «существующие препятствия».

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* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России
#сотрудничество
#россия
#афганистан
#москва
Сальдо заявил об окончании попыток ВСУ высадиться в Крынках и Днепрянах
17 августа 2024, 03:53

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предотвратили высадку десанта на левом берегу Днепра в районе сел Клиники и Днепляны. Слова глаголы региона приводит РИА Новости.
Сальдо заявил, что ВСУ предотвратили высадку десанта в Клиниках и Днепрянах и терроризируют мирное население. По его словам, наибольшую опасность представляют беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пролетающие в нескольких километрах от реки и появляющиеся в новых селах, где их никогда не было.

Ранее Сардо уже рассказывал об уничтожении антенны ВСУ Starlink в Херсонской области.

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#херсонская область
#украина
#всу
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Посол России высказался об обысках ФБР в доме журналиста Саймса в СЩА
17 августа 2024, 02:13

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал обыск, проведенный ФБР в доме американского политолога и ведущего Первого канала Дмитрия Саймса, и выразил обеспокоенность произошедшим. Комментарий Антонова появился в Telegram-канале дипломатической миссии.
Посол заявил, что знает господина Симса как компетентного эксперта с глубокими знаниями политической системы США, и назвал нападки на него на фоне президентской избирательной кампании «охотой на ведьм».

«Неугодными объявляются сотни людей лишь за то, что они осмеливаются прекословить политике администрации. Им запрещают иметь собственную точку зрения. Взломы жилья, обыски, изъятие документов – вот небольшой перечень действий американских спецслужб», – отметил Антонов.

Ранее стало известно об обыске у ведущего «Первого канала».

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#сша
#обыски
#президент
#выборы
#посол
#россия
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Офис генсека ООН отказался от комментариев возможной провокации ВСУ на АЭС
17 августа 2024, 01:47

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретариат ООН отказался комментировать возможные провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отношении Курской и Запорожской атомных электростанций, передают РИА Новости.
В Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) передали тему готовящейся атаки с использованием «грязных бомб». В МАГАТЭ пока не отреагировали на эту информацию.

Ранее военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что ВСУ готовят ядерную провокацию – «грязную бомбу». По его словам, удар должен быть нанесен по хранилищам ядерных отходов на АЭС.

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#оон
#курская область
#украина
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На Западе заявили о больших потерях ВСУ в ходе атаки на Курскую область
17 августа 2024, 01:20

Фото: iStock/Denniro

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе, что вынудило украинское военное командование вывести часть войск из других регионов и направить их в Курск. Это заявление Меркурис сделал в своем блоге на YouTube.
Меркурис рассказал о тяжелых потерях ВСУ под Курском и подчеркнул, что Киев направил в регион подкрепление.

«Украинцам приходится усиливать свои войска в Курской области и забирать резервы с других направлений. ВСУ идут в бой и попадают в "черную дыру" под Курском, поскольку их потери огромны», – сообщил он.

Аналитик подчеркнул, что украинские власти озабочены идеей военных действий. Однако президент страны Владимир Зеленский и его администрация не приняли во внимание поражение ВСУ в Донбассе.

Утром 6 августа Курская область подверглась мощной атаке крупного контингента ВСУ.

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#всу
#киев
#курская область
#великобритания
#владимир зеленский
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Захарова раскритиковала материалы итальянских журналистов
17 августа 2024, 00:56

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказался о репортажах журналистов итальянской государственной телекомпании Rai, которые проникли в Курскую область, подвергшуюся атаке украинских войск. Свои замечания пресс-секретарь высказала в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова раскритиковала освещение событий в Курской области итальянскими журналистами, подчеркнув, что они переписывают факты. По словам представителя МИД, эти журналисты определяют черное как белое, а белое как черное.

Ранее посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД России в связи с новостями о Курской области. Журналистов Rai обвинили в том, что они «используют свое пребывание на нашей территории для обеления преступлений киевского режима».

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#россия
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#курская область
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В США рассказали о попытках Украины отвлечь Запад от провалов ВСУ
FP: атакой на Курскую область Украина стремится отвлечь Запад от провалов ВСУ
17 августа 2024, 00:15

Фото: iStock/aapsky

Атака на Курскую область помогла Украине отвлечь западные СМИ от ряда провалов ВСУ на других участках боевых действий, сообщает американский журнал Foreign Policy (FP).
По данным автора, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этих участках не снизилось. Кроме того, эксперты рассказали, что это не станет залогом успешного контрнаступления истощенных подразделений украинской армии.

«Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта», — отмечается в публикации.

За минувшие сутки в Курской области уничтожено до 220 боевиков. На сегодняшний день операция по ликвидации подразделений ВСУ в российском приграничье продолжается.

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#украина
#россия
#курская область
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В США узнали о сроках обсуждения в Киеве атаки на Курскую область
NBC News: в Киеве более года обсуждали атаку на Курскую область
16 августа 2024, 23:46

Фото: iStock/rarrarorro

Высокопоставленный представитель украинского правительства, попросивший об анонимности, сообщил NBC News, что идея военного удара Украины по Курской области обсуждалась уже более года.
По словам собеседника, одна из главных целей операции – отвлечь усилия и внимание России от других участков линии фронта, особенно на востоке, где российские войска все больше ослабляют оборону Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западные чиновники обеспокоены возможным конфликтом между украинскими партнерами из-за наступления в Курской области.

Согласно сообщению, союзники Киева считают неудачным время наступления ВСУ на Курскую область. Киевские партнеры также разочарованы отсутствием ясности в отношении целей операции.

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#украина
#россия
#курская область
#всу
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В США назвали атаку на Курскую область нападением НАТО на Россию
Экс-разведчик Риттер: атака на Курскую область является нападением НАТО на РФ
16 августа 2024, 23:15

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший сотрудник военной разведки США Скотт Риттер назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область при помощи оружия НАТО прямым нападением альянса на Россию. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала Through the eyes of.
Риттер охарактеризовал нападение на Курскую область как атаку НАТО на Россию и подчеркнул, что это событие войдет в историю как «как один из величайших военных провалов всех времен». По мнению эксперта, у российской армии получила возможность лучше подготовиться к военной стратегии Североатлантического альянса.

«После захвата украинской техники и солдат русские теперь изучают модель полного военного спектра НАТО и могут разработать немедленный ответ на нее. Вот почему российские войска побеждают», – резюмировал Риттер.

Ранее, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

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#минобороны рф
#курская область
#нато
#россия
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ВСУ готовят радиоактивные боеголовки для атаки на АЭС
ВСУ планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС радиоактивными боеголовками
16 августа 2024, 22:55

Фото: iStock/AB Photography

ВСУ планируют использовать заряды с радиоактивными боеголовками для атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции в Курчатове и Энергодаре, сообщает подполье 16 августа.
Как сообщил военкор Хайруллин, украинская армия уже завезла боеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработанного топлива АЭС. О намерении атаковать атомные электростанции также сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые ведомства России. На фоне подготовки атаки на АЭС в Запорожье съезжаются западные эксперты.

Ранее украинские боевики пытались захватить Курскую АЭС и атаковали градирни.

Как сообщает «Росэнергоатом», сейчас Курская АЭС работает в штатном режиме.
В работе на мощности находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 – в режиме эксплуатации «без генерации». Радиационный фон находится на уровне естественных фоновых значений.

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