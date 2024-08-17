Талибы* предложили РФ обмен делегациями для изучения сотрудничества

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Движение «Талибан»* предложило обменяться делегациями с Россией для изучения возможных направлений взаимного сотрудничества двух стран, заявил глава плитбюро организации в Катаре Сухей Шахин, передает РИА Новости.
«Необходимо, чтобы у обеих стран была возможность работать сообща», – отметил он.
Функционер также призвал Москву направить делегацию в Кабул и сказал, что Афганистан может сделать то же самое. Шахин отметил, что у отношений между Россией и Афганистаном есть большие перспективы.
Ранее движение «Талибан»* высоко оценило свои отношения с Россией и подтвердило свое желание устранить «существующие препятствия».
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* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России
Александр Климов