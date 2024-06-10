Талибы* заявили о возможности приезда в РФ трудовых мигрантов из Афганистана

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Несколько российских регионов, в частности, Татарстан и Чечня, предложили рабочие места трудовым мигрантам из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан»* временном афганском правительстве Абдул Умари.
По его словам, представители Чеченской республики, Татарстана и других российских регионов предложили реализовывать возможности трудоустройства мигрантов из Афганистана, особенно в сельскохозяйственном секторе. Абдул Умари также добавил, что этот вопрос поднимался на встрече с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а также в ходе переговоров с представителями Дагестана.
Ранее министерство иностранных дел и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из перечня террористических организаций.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов