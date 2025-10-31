Мишустин встретиться с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай
Премьер-министр России Михаил Мишустин 3–4 ноября совершит официальный визит в Китай, в рамках которого встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические связи и реализацию совместных проектов. При этом ранее Мишустин и Си Цзиньпин уже неоднократно подчеркивали высокий уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.
Как подчеркнул военный политолог Александр Перенджиев, США попытаются сложить ответственность на КНР за нерешенный украинский конфликт.
