Достижения.рф

Мишустин встретиться с Си Цзиньпином во время своего визита в Китай

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3–4 ноября совершит официальный визит в Китай, в рамках которого встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.



Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономические связи и реализацию совместных проектов. При этом ранее Мишустин и Си Цзиньпин уже неоднократно подчеркивали высокий уровень стратегического партнерства между Россией и Китаем.

Как подчеркнул военный политолог Александр Перенджиев, США попытаются сложить ответственность на КНР за нерешенный украинский конфликт.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0