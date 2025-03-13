Трамп не продлил лицензию на расчеты за энергоресурсы РФ через санкционные банки

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Президент США Дональд Трамп не стал продлевать лицензию, которая позволяла зарубежным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню», — сказала Левитт в ходе трансляции, которая велась телеканалом Fox News.
Соответствующая лицензия ранее действовала под введением министерства финансов. Левитт уточнила, что и сейчас именно это ведомство контролирует данный вопрос.
По словам экспертов, если лицензия не будет продлена, то стоимость нефти может увеличиться на пять долларов за баррель.
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