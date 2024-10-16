Песков: Кремль уважает позицию Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС

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Россия с пониманием и уважением относится к позиции Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС. Власти республики, как и любого суверенного государства, сами принимают решения о формате и степени участия в различных международных организациях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выступление советника и пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сообщил, что в ближайшем будущем республика воздержится от подачи заявки на присоединение к БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатости процедуры вступления в организацию.
Представитель Кремля отметил, что Россию и Казахстан связывают как дружеские отношения, так и отношения стратегического партнёрства, которыми Москва, безусловно, дорожит. И, разумеется, Казахстан сам волен определять формат своего участия в тех или иных организациях. Песков также подчеркнул, что БРИКС ни в коем случае не является объединением, которое пытается заместить собой ООН.
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