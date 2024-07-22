«Такого не прощает»: Как Трамп отомстит Зеленскому за жесткие высказывания в свой адрес

21 июля президент США Джо Байден официально заявил о выходе из президентской гонки. Это решение прокомментировал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, назвав его «черным днем» для Украины и Европы.
Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой Национальной безопасности, противодействия экстремизму и терроризму Российского государственного социального университета (РГСУ) Михаил Зеленков в беседе с «Радио 1» сообщил, что с приходом Трампа к власти Зеленский не сможет прикрывать перевыборы на Украине войной.
Он добавил, что нелицеприятные выражения Зеленского в сторону Трампа сыграют «плохую шутку» с украинским правителем.
По его словам, отношения США и России с приходом Трампа не улучшатся, однако Запад скорее всего прекратит поставлять оружие Украине, что станет первым шагом для скорейшего завершения СВО.
Читайте также:
«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки
Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»
Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
«В ходе своей предвыборной компании, дебатов и на крайнем митинге Трамп заявлял, что он остановит войну на Украине. Остановка войны — это означает, что невозможно будет избежать проведение выборов на Украине. А они в любом случае приведут к тому, что Зеленский и его компании должны будут уйти», — сказал политолог.
Он добавил, что нелицеприятные выражения Зеленского в сторону Трампа сыграют «плохую шутку» с украинским правителем.
«В любом случае будет принята не формула Зеленского, а скорее всего за основу будет взят китайский вариант. Трамп на 99,9% уже снова сидит в Белом доме, и Зеленский это хорошо понимает, поэтому сразу ему позвонил. Дело в том, что украинский президент несколько раз допускал нелицеприятные высказывания в адрес Трампа, а он злопамятный, он бизнесмен, он не прощает таких вещей. Поэтому ничего хорошего для Киева не будет», — заявил эксперт.
По его словам, отношения США и России с приходом Трампа не улучшатся, однако Запад скорее всего прекратит поставлять оружие Украине, что станет первым шагом для скорейшего завершения СВО.
«С точки зрения отношений США и России ничего не изменится. Все будет продолжаться в том же духе, но принуждения к тому, чтобы в Киев все-таки прекратили поставки, скорее всего случатся. Поэтому стали появляться заявления Зеленского, что он хочет, несмотря на свой приказ, провести переговоры с Путиным. Кроме того, заявления звучат от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том что американские ракеты на территории Германии, которые направлены на РФ, не целесообразны. Запад прекратит поставлять оружие Украине, а мы неоднократно заявляли, что это первый шаг для скорейшего завершения СВО», — завершил Зеленков.
Читайте также:
«Делает то, что говорят»: Политолог назвал причины снятия Байдена с президентской гонки
Зеленский назвал решение Байдена сняться с выборов «тяжелым, но сильным»
Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Анастасия Бондарева