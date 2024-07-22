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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что представители кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, у Киева нет никаких шансов на победу, о которой несколько лет говорят «поддерживающие ее политические жулики». Украинский лидер это знает, добавил он.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с Россией.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну», — сказал Боуз.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с Россией.
14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.
В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова