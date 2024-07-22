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«‎Прикажут вести переговоры»: На Западе заявили о поражении Украины

Боуз: Зеленскому уже сообщили, что ему придется идти на переговоры с Путиным
22 июля 2024, 10:32
Фото: istock/Diy13

Фото: istock/Diy13

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что представители кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сообщили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что ему придется начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в социальной сети X.
По его словам, у Киева нет никаких шансов на победу, о которой несколько лет говорят «поддерживающие ее политические жулики». Украинский лидер это знает, добавил он.

«Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну», — сказал Боуз.



Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский допустил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на официальный запрет на диалог с Россией.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

В зоне СВО котенок украл шлем у челябинского бойца, а силы ПВО минувшей ночью уничтожили 75 БПЛА боевиков ВСУ над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#переговоры
В ЕС прокомментировали выход Байдена из президентской гонки
22 июля 2024, 11:33

Фото: сайт Белого дома

Одни политики поддержали решение Байдена, другие — Трампа, а третьи предпочли воздержаться от комментариев, сообщили в РБК.
«После того как Джо Байден объявил о своём решении не участвовать в президентской гонке, некоторые лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, выразили уважение и поддержку Байдену, а другие, например, британский премьер Кир Стармер, выразили уважение к его выбору, но добавили, что верят в принятие решения, которое будет наилучшим для американского народа.Премьер-министр Чехии Пётр Фиала назвал решение Байдена ответственным и ценным», — сообщили в издании.

Однако были и те, кто выразил альтернативное мнение. Лидер правой британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж и депутат Европарламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиан Крах считают, что решение Байдена не остановит Трампа.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс занял нейтральную позицию.

В Кремле заявили, что для России важно достижение целей военной операции на Украине, независимо от того, кто станет президентом США в результате выборов.

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Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России
Известия: Колумбия поддержала мирную конференцию по Украине с участием России
22 июля 2024, 10:34

Фото: istockphoto/Edafoto

Для того, чтобы решить конфликт на Украине миром, необходимо участие обеих сторон кризиса. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил колумбийский посол в России Эктор Аренас Нейра. Представитель дипмиссии уточнил, что за проведение мирной конференции выступил президент Колумбии.
«Колумбийский президент Густаво Петро выступает за проведение конференции по Украине и Израилю, в которой бы участвовали все стороны. Для достижения мирного решения необходимо участие всех сторон», — прокомментировал Эктор Аренас Нейра.

Колумбия не поддержала санкции против российской стороны после начала спецоперации, отказавшись также поставлять оружие Украине. Колумбийский лидер Густаво Петро не подписал итоговый коммюнике на саммите в Швейцарии, покинув его раньше времени.

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#украина
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В ПХГ Украины закачали свыше десяти миллиардов кубометров газа
22 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto/NiseriN

Свыше десяти миллиардов кубометров голубого топлива закачали в украинские природные хранилища газа. Об этом сообщает компания «Нафтогаз Украины» на сайте.
«С начала сезона Украина закачала более 2,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Чтобы минимизировать любые энергетические риски, должны к 1 ноября 2024 года накопить 13,2 миллиарда кубометров газа», — сказано в публикации.

При подготовке к прошлому отопительному сезону на Украине закачали более 15 миллиардов кубометров при том, что запланировано было 14,7. Как утверждали в компании, этого было достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

Как сообщалось ранее, на «Газпром» подала в суд Болгария из-за прекращения газовых поставок. Сумма иска составляет 400 миллионов евро.

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#мир
#украина
#газ
#новости
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Штабу Харрис пожертвовали $55 млн после выхода Байдена из гонки
ActBlue: американцы собрали $55 млн долларов для предвыборной кампании Харрис
22 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Избирательный штаб вице-президента США Камалы Харрис после выхода из предвыборной гонки главы американского государства Джо Байдена собрал более 55 миллионов долларов пожертвований. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на данные платформы ActBlue.
Примечательно, что за первые 5 часов после выхода Байдена из гонки на предвыборную кампанию Харрис удалось собрать 27,5 миллионов долларов. Средства, которые ранее были направлены на предвыборную кампанию Байдена, перейдут на ведение предвыборной кампании Харрис.

Уточняется, что выдвижение Камалы Харрис кандидатом на президентских выборах поддержали порядка 26 американских сенаторов-демократов и 72 члена Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, нынешний американский лидер Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Глава США отметил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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#сша
#президент
#гонки
#лидер
#джо выборы
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Стало известно, что ждет Зеленского в случае победы Трампа
Депутат Рады Шевченко: Трамп вынудит Зеленского уйти в отставку в случае победы
22 июля 2024, 09:50

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае своей победы на выборах заставит украинского президента Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что Трамп заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение с обоюдными уступками.

В воскресенье, 21 июля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Выборы в Соединенных Штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых будет избран 47-й президент США. 15 ноября 2022 года 45-й президент США Дональд Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#джозеф байден
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В Турции хотят лишить гражданства патриарха Варфоломея
22 июля 2024, 09:36

Фото: istockphoto / aumoid

Замглавы оппозиционной турецкой партии ATA Эмин Фахир Гюр предложил лишить гражданства Константинопольского патриарха Варфоломея, если последний продолжит деятельность, направленную против страны. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По мнению турецкого депутата, основной задачей Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора должно быть служение верующим. Однако в последнее время, как считает Гюр, они «зашли слишком далеко».

«Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. Поэтому недопустимо, чтобы патриарх и архиепископ выступали на международных площадках с антитурецкими заявлениями и высказывали своё мнение о Турецкой Республике и ТРСК (Турецкой Республике Северного Кипра)», — подчеркнул Гюр.

Ранее религиовед Роман Лункин высказал предположение, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея могут быть направлены в пользу США.
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#сша
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#сво
#турция
#гражданство
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Медведев выступил с заявлением про СВО на фоне выхода Байдена из гонки
Медведев пожелал Байдену здоровья и напомнил, что цели СВО будут достигнуты
22 июля 2024, 07:12

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал президенту США Джо Байдену здоровья и напомнил, что цели спецоперации будут достигнуты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Байден все. Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что исход выборов в Соединенных Штатах Америки не является приоритетом для России. Важнее, чтобы СВО на Украине достигла поставленных целей.

В воскресенье, 21 июля, Джозеф Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока. Американский лидер поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Решение Джо Байдена о выходе из президентской гонки не связано с его здоровьем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#сво
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Стали известны имена убедивших Байдена покинуть предвыборную гонку
CNN: Байден решил покинуть гонку после встречи с советниками Донилоном и Рикетти
22 июля 2024, 06:33

Фото: сайт Белого дома

Американский лидер Джо Байден решил покинуть предвыборную гонку после встречи с двумя своими ближайшими советниками Майком Донилоном и Стивом Рикетти, передает CNN со ссылкой на источники.
Встреча состоялась в субботу, 20 июля, в доме хозяина Белого дома. По данным телеканала, Байден провел с ними весь вечер, изучая последние данные опросов общества и членов Демократической партии. При этом источники отметили, что никто из помощников напрямую не сказал Байдену, что ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании. Затем американский лидер обсудил все со своей семьей.

Источник сообщил телеканалу, что «перед окончанием встречи Байден дал понять, что намерен выйти из предвыборной кампании, и попросил своих помощников начать составлять обращение».

По данным Politico, на встрече также присутствовали заместитель главы администрации Белого дома Энни Томасини и старший советник первой леди Энтони Бернал.

В воскресенье, 21 июля, Джо Байден принял решение выйти из президентской гонки. Также он добавил, что останется на посту президента до конца своего срока и сосредоточится на выполнении своих обязанностей. В тот же день было объявлено, что вице-президент Камала Харрис будет баллотироваться от Демократической партии.

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В США заговорили о необходимости введения массовой мобилизации
22 июля 2024, 06:08

Фото: iStock/rarrarorro

Многие западные страны пересматривают подход к военной службе и отдают предпочтение обязательному призыву в армию для подготовки к конфликту с Россией, заявил аналитик Института исследований внешней политики Роберт Гамильтон, передает CNN.
«Это трагическая правда, что в 2024 году мы сталкиваемся с вопросом, как мобилизовать миллионы людей и бросить их в мясорубку потенциальной войны», – рассказал он.

Гамильтон добавил, что Запад был вынужден занять данную, поскольку его «загнала Россия».

По мнению эксперта, риск большой войны в Европе возрос после начала боевых действий на Украине. Как отмечает телеканал, некоторые европейские страны вновь ввели или расширили обязательную военную службу перед лицом растущей российской угрозы. Ожидается, что будут расширены и другие меры по укреплению обороноспособности.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США мобилизует все свои силы для сдерживания России и Китая. По его главы МИД РФ, Соединенные Штаты «поработили Европу и целиком поставили ее на службу своей стратегии доминирования».

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