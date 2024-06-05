Песков: Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы ОПК по своим направлениям

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Алексей Дюмин по-прежнему будут курировать вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. Каждый будет заниматься своим направлением. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Продолжают курировать, каждый по своему направлению, это очень объемная тема, очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами», — пояснил Песков.
Накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что секретарь Совбеза Сергей Шойгу будет координировать деятельность в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).
Президент отметил необходимость наличия независимого координатора для эффективной работы в данной области и назначил на эту роль секретаря Совета безопасности.
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Элина Позднякова