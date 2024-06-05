Песков: Медведев и Дюмин продолжат курировать вопросы ОПК по своим направлениям

Россия в ответ на поставки Амстердамом истребителей F-16 на Украину и разрешение бить ими по российским территориям может нанести удар по производству чипов в Нидерландах. Так считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике России, полковник Службы внешней разведки в отставке Андрей Безруков.