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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил вопрос о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича без ответа, отметив лишь, что президент Путин уже высказался по этому поводу весьма ясно.
«Я оставляю без ответа. Президент сказал весьма понятно, и он сказал то, что он хотел сказать после того, как про Гершковича последовал вопрос», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, имел ли в виду Путин Вадима Красикова (Соколова).
В интервью Такеру Карлсону он упомянул о человеке, который, по его словам, «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Эти комментарии вызвали надежду на освобождение Гершковича со стороны Wall Street Journal.
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