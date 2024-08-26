В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку

Фото: Сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин не встречался в Баку с бизнесменом Павлом Дуровым, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», - прокомментировал Песков соответствующий вопрос.Ранее в СМИ сообщали, что Путин якобы во время поездки в Азербайджан встречался с основателем мессенджера Telegram.
Предпринимателя Павла Дурова задержали в Париже во французской авиагавани Ле Бурже, когда тот выходил из своего джета 24 августа.
Российское посольство во Франции сейчас проясняет ситуацию вокруг задержанного. Дурову вменяется соучастие в контрабанде запрещенных веществ, мошеннических действиях, отмывании средств и сокрытии контента, связанного с педофилией. В настоящее время фигурант находится под стражей.
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