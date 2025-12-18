Песков: Москва готовится обсудить новую версию мирного плана США по Украине

18 декабря 2025, 18:25

Фото: iStock/sb2010

Россия намерена ознакомиться с обновленным американским проектом мирного урегулирования конфликта в Украине и понять, какие изменения внесли США после консультаций с Киевом и европейскими лидерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.





По его словам, во время подготовки документа учитывались предложения, согласованные на российско-американском саммите на Аляске, а также в ходе встреч главы РФ Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.





«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», —заявил Песков