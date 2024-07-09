Песков: На киевскую больницу «Охматдет» упала украинская ракета ПВО

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что украинская противоракета упала на больницу в Киеве.
Журналисты спросили Пескова об ударе по детской больнице в Киеве. Он призвал ориентироваться на заявление Министерства обороны РФ, которое исключает удары по гражданским объектам.
«В заявлении указано, что речь идёт о падении антиракеты», — сказал Песков.
Ранее Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ подчеркнули, что фотографии и видео из Киева подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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«В заявлении указано, что речь идёт о падении антиракеты», — сказал Песков.
Ранее Минобороны РФ опровергло заявления о намеренном ударе по гражданским объектам на Украине. Разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. В МО РФ подчеркнули, что фотографии и видео из Киева подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, ажиотаж в США вокруг больницы «Охматдет» в Киеве — это яркий пример агрессивной антироссийской пропаганды.
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Мира Полтева