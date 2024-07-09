Фото: сайт МИД РФ
Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что попытки президента Зеленского использовать трагедию с больницей в Киеве для пропаганды говорят о его бесчеловечности.
Как сообщила представитель Министерства иностранных дел, одна из ракет ЗРК NASAMS попала в здание на территории детской больницы «Охматдет». Этот факт уже подтверждён.
Она отметила, что рядом с клиникой находится завод «Артём», а в нескольких минутах ходьбы расположены здания Министерства обороны Украины и склады Вооружённых сил Украины.
Конечно, никто не упомянул и о том, что украинские националисты намеренно размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах, используя мирных жителей в качестве «живого щита».
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«Как это уже не раз случалось с украинской системой ПВО, ракеты отклонились от курса и попали в жилые дома и социальные учреждения. Это произошло и в этот раз. Уже подтверждено, в том числе многими свидетелями, что одна из ракет западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS попала в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве», — сообщила дипломат.
Она отметила, что рядом с клиникой находится завод «Артём», а в нескольких минутах ходьбы расположены здания Министерства обороны Украины и склады Вооружённых сил Украины.
Конечно, никто не упомянул и о том, что украинские националисты намеренно размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах, используя мирных жителей в качестве «живого щита».
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Мира Полтева