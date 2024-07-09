В ЕС обсудят вопрос о председательстве Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана

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Европейский союз осудил визит Виктора Орбана в Москву и его односторонние действия в рамках «мирной миссии», которая включала визиты в Киев и Пекин.
Венгерский политик проводит эту миссию в период председательства его страны в ЕС. Послы союза планируют обсудить этот вопрос.
Послы стран Европейского союза планируют обсудить результаты «мирной миссии» Венгрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Встреча запланирована на 10 июля.
С 1 июля Венгрия начала свой полугодовой период председательства в ЕС. За неделю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил три поездки, которые он назвал «миротворческой миссией» по Украине. Он посетил Киев, Москву и Пекин.
Один из дипломатов отметил, что Венгрия продвигает в этой миссии свои интересы. По информации из нескольких источников, Венгрия намеренно создавала двусмысленность, окружая свои визиты, например, используя в своих сообщениях логотип председательства.
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Послы стран Европейского союза планируют обсудить результаты «мирной миссии» Венгрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Встреча запланирована на 10 июля.
С 1 июля Венгрия начала свой полугодовой период председательства в ЕС. За неделю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил три поездки, которые он назвал «миротворческой миссией» по Украине. Он посетил Киев, Москву и Пекин.
«Страны ЕС хотят получить больше информации о целях и результатах этих визитов. Некоторые страны планируют обсудить, как ограничить то, что они считают «деструктивным поведением» Венгрии. Вопрос о председательстве Венгрии был поднят по запросу Польши.В столицах растёт обеспокоенность по поводу самопровозглашённой роли Орбана в так называемой миротворческой миссии. Должно быть ясно, что он представляет только свою собственную страну», — говорится в сообщении издания Euractiv.
Один из дипломатов отметил, что Венгрия продвигает в этой миссии свои интересы. По информации из нескольких источников, Венгрия намеренно создавала двусмысленность, окружая свои визиты, например, используя в своих сообщениях логотип председательства.
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Мира Полтева