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В ЕС обсудят вопрос о председательстве Венгрии из-за «мирной миссии» Орбана

Euractiv: ЕС осудил визит Орбана в Москву
09 июля 2024, 12:48
Фото: istockphoto / butenkow

Фото: istockphoto / butenkow

Европейский союз осудил визит Виктора Орбана в Москву и его односторонние действия в рамках «мирной миссии», которая включала визиты в Киев и Пекин.
Венгерский политик проводит эту миссию в период председательства его страны в ЕС. Послы союза планируют обсудить этот вопрос.

Послы стран Европейского союза планируют обсудить результаты «мирной миссии» Венгрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС. Встреча запланирована на 10 июля.



С 1 июля Венгрия начала свой полугодовой период председательства в ЕС. За неделю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил три поездки, которые он назвал «миротворческой миссией» по Украине. Он посетил Киев, Москву и Пекин.

«Страны ЕС хотят получить больше информации о целях и результатах этих визитов. Некоторые страны планируют обсудить, как ограничить то, что они считают «деструктивным поведением» Венгрии. Вопрос о председательстве Венгрии был поднят по запросу Польши.В столицах растёт обеспокоенность по поводу самопровозглашённой роли Орбана в так называемой миротворческой миссии. Должно быть ясно, что он представляет только свою собственную страну», — говорится в сообщении издания Euractiv.

Один из дипломатов отметил, что Венгрия продвигает в этой миссии свои интересы. По информации из нескольких источников, Венгрия намеренно создавала двусмысленность, окружая свои визиты, например, используя в своих сообщениях логотип председательства.

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#парламент
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#венгрия
CD: Запад хочет возложить ответственность за решение конфликта на Украине на КНР
09 июля 2024, 12:49

Фото: istockphoto/ValleraTo

Запад пытается обвинить Китай в невмешательстве в разрешение конфликта между Россией и Украиной и тем самым переложить на Пекин всю ответственность за поиск путей мирного урегулирования.
Об этом пишут обозреватели китайского издания China Daily. Авторы материала указывают, что давнее пренебрежение Запада к России, ярким примером которого является расширение НАТО на восток, подпитывает украинский конфликт. А обвинения Пекина в невмешательстве в проблему с целью поиска путей её решения являются всего лишь отвлекающим манёвром.

В публикации подчёркивается, что США кровно заинтересованы в продолжении конфликта, так как конечной целью Вашингтона является ослабление Москвы. Украинские чиновники и политики стали пешками в игре Белого дома, а США используют их исключительно в собственных интересах, заключают авторы материала.

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Захарова: Использование трагедии для пропаганды – доказательство бесчеловечности
МИД: Использование трагедии с больницей доказывает бесчеловечность Зеленского
09 июля 2024, 12:04

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представить МИД России Мария Захарова заявила, что попытки президента Зеленского использовать трагедию с больницей в Киеве для пропаганды говорят о его бесчеловечности.
Как сообщила представитель Министерства иностранных дел, одна из ракет ЗРК NASAMS попала в здание на территории детской больницы «Охматдет». Этот факт уже подтверждён.

«Как это уже не раз случалось с украинской системой ПВО, ракеты отклонились от курса и попали в жилые дома и социальные учреждения. Это произошло и в этот раз. Уже подтверждено, в том числе многими свидетелями, что одна из ракет западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS попала в здание детской больницы «Охматдет» в Киеве», — сообщила дипломат.

Она отметила, что рядом с клиникой находится завод «Артём», а в нескольких минутах ходьбы расположены здания Министерства обороны Украины и склады Вооружённых сил Украины.

Конечно, никто не упомянул и о том, что украинские националисты намеренно размещают системы противовоздушной обороны в жилых районах, используя мирных жителей в качестве «живого щита».

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Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук* и Беркович*
09 июля 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович*.
«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков журналистам.

Напомним, 8 июля стало известно, что театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.

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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов

**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
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СВР: США добиваются смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент
09 июля 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные, полученные Службой внешней разведки (СВР) России.
В пресс-бюро ведомства сообщили, что американские «кураторы» в Грузии уже дали команду оппозиционным силам планировать и готовить приуроченные к выборам протесты в стране. В администрации Белого дома уже разработана мощная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Своеобразным «тараном» в антиправительственных действиях должно стать население Тбилиси, которое было изрядно разогрето весной во время акций протеста в связи с законом об иноагентах, указано в сообщении СВР.

В основу всех предстоящих событий Вашингтон планирует заложить антироссийскую идеологию, по традиции обвинив Москву во всех бедах Грузии. Акцент будет сделан на обвинениях партии «Грузинская мечта» в политической несамостоятельности, которая препятствует вступлению Грузии в Евросоюз.

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#дома
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#грузия
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В Париже начали расследование против Марин Ле Пен
BFMTV: В Париже прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен
09 июля 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Прокуратура Парижа заподозрила лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года и начала по данному факту расследование. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.
«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в сообщении телеканала.

При этом уточняется, что расследование началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании вызвала не только Марин Ле Пен, однако судебное расследование началось именно против неё.

Французское законодательство не позволяет кандидатам превышать установленный лимит расходов во время предвыборных кампаний. Если кандидат выполнил все условия, то государство возмещает ему часть трат. Однако при невыполнении данного условия CNCCFP может внести необходимые изменения в избирательные счета и сократить сумму компенсации, а также передать дело для расследования.

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DM: новый глава британского МО попал под обстрел во время поездки на Украину
09 июля 2024, 11:18

Фото:istockphoto/andriano_cz

Под ракетный обстрел в свой первый официальный визит на Украину попал новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщают журналисты The Daily Mirror.
По данным обозревателей, во время переговоров между Хили, главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым в Одессе объявили воздушную тревогу. Участники укрылись в подвале одного из зданий. Уточняется, что убежище они покинули, примерно, через полчаса, когда тревоге был дан отбой.

Джона Хили назначили на должность главы Минобороны Британии 5 июля после того, как в парламентском голосовании победила Лейбористская партия, возглавляемая Киром Стармером. Позже политик прибыл на Украину с заявлением о будущей поставке Киеву 90 высокоточных ракет Brimstone, десяти самоходок AS-90 и четверти миллиона боезапасов.

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#владимир зеленский
#война
#сво
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«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным
09 июля 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Письмо для председателя Евросовета Шарлю Мишелю подготовил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Европейская правда».
Отмечено, что Орбан при переговорах с российским лидером ничего не предлагал и не комментировал от имени Евросоюза.

До этого Виктор Орбан рассказал о деталях разговора с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чей президентский срок истек 20 мая.

По словам премьер-министра Венгрии, на его вопрос о возможности прекратить боевые действия, которая ускорит диалог о мире, они ответили, что временное перемирие в украинском конфликте ответит интересам противоборствующей стороны, поскольку противник сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны».

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#украина
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Процесс интеграции Грузии в Европейский союз временно остановлен
09 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto / uskarp

Как сообщил посол ЕС Павел Герчинский, процесс интеграции Грузии в Евросоюз был приостановлен.
«Лидеры Евросоюза не понимают, чего хочет добиться нынешнее правительство Грузии. Закон о прозрачности иностранного влияния, на их взгляд, является шагом назад. Также антизападная и антиевропейская риторика, которую мы слышим, совсем не соответствует заявленной цели вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент Грузия не может вступить в Евросоюз», — сказал он.

При этом представитель ЕС охарактеризовал эти события как печальные.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что вступление Грузии в ЕС невозможно без изменения политики действующего правительства.

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Политолог Васильев: В Демократической партии США налицо политический кризис
09 июля 2024, 09:50

Фото: сайт Кремля

Несмотря на все возражения, Джозеф Байден намерен продолжать президентскую кампанию. Перед выборами главы государства Демократическая партия США столкнулась с глубоким политическим кризисом.
Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Европейские дипломаты и политики в частном порядке выражают недовольство и озабоченность возрастом и здоровьем Байдена и сомневаются в его возможности победить на выборах. В самих Штатах 168 представителей бизнеса и общественных организаций обратились к Байдену с письмом, в котором попросили его отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание.

Парадокс в том, что останется Байден или уйдёт — оба варианта для демократов плохие, считает эксперт. Если он снимет свою кандидатуру, это будет означать, что партия не смогла найти достойного претендента на два президентских срока. Это настоящий кризис лидерства, подчеркнул Васильев.

Сам Байден уверен в поддержке однопартийцев. Кроме того, он надеется, что американцы будут голосовать не столько за него, сколько против Трампа. К тому же, наличествуют тут и личные мотивы, продолжил специалист. Ведь его сыну Хантеру продолжает грозить новое уголовное преследование. Байден полагает, что пребывание в должности президента защитит от подобных неприятностей его и его семью, заключил эксперт.

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