Песков: На саммите ШОС будет обсуждена идея Путина о евразийской безопасности

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На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане 3-4 июля, обязательно будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности. Диалог с партнёрами на эту тему уже ведётся.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что впервые об этой новой системе гарантий безопасности для Евразии Владимир Путин заявил на встрече с руководством министерства иностранных дел. Представитель Кремля добавил, что обсуждение этой темы с партнёрами идёт поэтапно.
Во время своей встречи с руководством МИД российский лидер подчеркнул, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Владимир Путин также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию неделимой безопасности получил серьёзное развитие в ООН.
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Александр Бойцов