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Песков назвал абсурдной постановку вопроса о передаче Крыма под мандат ООН

20 сентября 2024, 14:08
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Предложение о передаче Крыма под мандат ООН является полным абсурдом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


«Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно, российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — заявил Песков.

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. С такой рекомендацией он выступил на встрече YES в Киеве. По его словам, Россия и Украина не смогут договориться о принадлежности полуострова без его демилитаризации.

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Захарова: Фейк о подготовке России к перевороту в Армении подбросил Запад
Захарова: Причастность России к госперевороту в Армении фейк западных спецслужб
20 сентября 2024, 14:17

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения о возможной причастности России к государственному перевороту в Армении.
«Сообщения о возможной причастности России к попытке госпереворота в Армении являются фейком, подброшенным западными спецслужбами», – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее следственный комитет Армении заявил, что в стране готовилась узурпация власти путем военного переворота. В попытке переворота обвиняются ряд граждан в Ереване, а также выходцы из Нагорного Карабаха.

Позже СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране. По версии Еревана, Москва якобы вербовала участников переворота на территории России и готовила к захвату власти.

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#политика
#следственный комитет
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#мария захарова
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Трамп назвал виновника своего возможного поражения на выборах
Трамп обвинил евреев в своем возможном поражении на выборах президента США
20 сентября 2024, 14:13

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Если кандидат в президенты США Дональд Трамп потерпит поражение на выборах, то к этому, по его словам, будут иметь отношение евреи, сообщает издание The New York Times.
В рамках выступления на предвыборном митинге, осуждающем антисемитизм в Америке, Трамп выступил с критикой евреев, которые голосуют за демократов, подчеркнув, что те (демократы) «наложили на них проклятие или власть».

Кроме того, республиканец считает, что «голосующие за врага» евреи виновны в возможной ликвидации Израиля, которая якобы может произойти, если Трамп проиграет на выборах.

Трамп уверен, что евреи должны отдать за него 100% голосов из-за его политики по израильской стороне.

Выборы в США состоятся 5 ноября.

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Financial Times: ЕС даст Украине 35 миллиардов евро в кредит по плану G7

Известна дата заседания СБ ООН по терактам на СП
#мир
#сша
#выборы
#дональд трамп
#новости
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Financial Times: ЕС даст Украине 35 миллиардов евро в кредит по плану G7
20 сентября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/artJazz

Украина получит кредит от Евросоюза в размере 35 миллиардов евро по плану «Большой семерки» дать киевскому режиму 50 миллиардов долларов с погашением из прибыли от замороженных активов РФ. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на информаторов.
«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу отправилась в Киев, чтобы объявить о предоставлении Украине кредита ЕС в размере 35 миллиардов евро в рамках плана G7 по привлечению 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских государственных активов», — сказано в материале.
По информации журналистов, кредит на 35 миллиардов евро будет компромиссом, который позволит Вашингтону стать участником сделки позже.

Страны Запада и ЕС стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#мир
#украина
#евросоюз
#кредиты
#новости
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Глава Бронниц Лысенков заявил о желании баллотироваться на следующий срок
20 сентября 2024, 12:43

Фото: пресс-служба правительства

Полномочия главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова истекают в октябре этого года. В ходе отчёта перед губернатором Московской области Андреем Воробьёвым руководитель муниципалитета заявил о готовности продолжить свою работу в округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Воробьёв отметил успехи Дмитрия Лысенкова на должности главы округа.

«Дмитрий Александрович, вы уже пять лет возглавляете Бронницы. За это время в округе произошли позитивные изменения. Это новый автовокзал, и общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура, состояние жилищного фонда. (…) Скажите, есть ли у вас готовность и дальше продолжать эту работу?» — спросил глава региона.
На этот вопрос Лысенков ответил утвердительно.

«Желание работать в вашей команде, безусловно, есть. Если вы окажете мне такое доверие, то я пойду на следующие выборы», — заявил он.
Отмечается, что в Бронницах идёт активное развитие транспортной инфраструктуры. В минувшем году там открыли современный двухэтажный вокзал, а автобусный парк округа пополнился 33 новыми автобусами.

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#андрей воробьёв
#бронницы
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Известна дата заседания СБ ООН по терактам на СП
Захарова: заседание СБ ООН по терактам на СП пройдет 26 сентября
20 сентября 2024, 12:20

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное терактам на нитках газопровода «Северный поток», в четверг, 26 сентября. Об этом в рамках брифинга сообщила российский дипломат Мария Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России подчеркнула, что российская сторона приложит все необходимые усилия, чтобы правда о диверсиях дошла до общественности.

«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», — пояснила Захарова.

Теракты на нитках газопровода «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Российские специалисты не были допущены до расследования, хотя не единожды запрашивали данные о нем.

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#мид рф
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#новости
#расследование
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Миллиардер Варданян ответил Пашиняну о целях «командировки» в Карабах
Варданян объяснил работу в Нагорном Карабахе заботой о судьбе республики
20 сентября 2024, 12:17

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Так он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции, передает РБК.
Ранее Пашинян задался вопросами о том, почему Варданян отказался от гражданства РФ, кто ему это посоветовал и с какой целью его командировали в Нагорный Карабах. На что Варданян ответил, что «каждый человек думает о действиях другого, исходя из моделей и принципов собственной жизни».

По словам миллиардера, все эти вопросы премьер Армении мог задать во время их последней встречи осенью 2022 года.

Напомним, по итогам 2021 года Варданян занимал 116 позицию в рейтинге богатейших российских миллиардеров. Осенью 2022 года он отказался от гражданства РФ, уехал в Нагорный Карабах и возглавил правительство в регионе.

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#правительство
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#заявление
#рф
#армения
#азербайджан
#нагорный карабах
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На Украине заявили, что запасов пшеницы едва ли хватит на месяц
20 сентября 2024, 11:55

Фото: iStock/hopsalka

Директор союза «‎Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский сообщил в пятницу, что украинские перерабатывающие заводы сталкиваются с нехваткой продовольственной пшеницы, и на многих из них запасов осталось менее чем на месяц. Об этом пишет РИА Новости.
«У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия «гоняются» за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн», — сказал он.

Рыбчинский отметил, что на Украине действует правительственное постановление, требующее от мукомольных предприятий иметь на складах запас муки, равный двум месяцам.

До этого стало известно, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы. Эти трудности затронули не только обычных граждан, но и крупные супермаркеты.

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#зерно
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«Произносит любую чушь»: Захарова высмеяла Столтенберга
Захарова ответила генсеку НАТО Столтенбергу на его заявления о красных линиях
20 сентября 2024, 11:49

Фото: Официальная страница МИД РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который высказывался о возможности ударов со стороны Украины дальнобойными ракетами вглубь РФ, должен понимать, чем могут завершиться его слова. Об этом в рамках брифинга заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь», — прокомментировала Захарова.
Дипломат добавила, что такие вещи может произнести только человек, не отдающий себе отчета о последствиях подобного рода шагов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что является «лучшей гарантией» мира.

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Кадыров заявил об отправке двух Cybertruck в зону СВО
20 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о передаче двух автомобилей Cybertruck в зону специальной военной операции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Ещё два Кибертрака отправлены в зону СВО. Западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами против своих же западных укронатовцев», — сообщил Кадыров.

По его словам, работаю машины без сбоев. Он отметил, что их маневренность, удобство и мобильность очень востребованы на СВО. Лучшей рекламы для Cybertruck придумать нельзя, заключил глава Чечни.

До этого Кадыров приглашал Илона Маска в Грозный. Глава республики обещал встретить его как дорогого гостя, ожидая, что МИД РФ не будет против поездки американского гостя в Россию.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск отключил ему Cybetruck. Он отметил, что это «не по-мужски».

Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck
Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему Cybetruck

«Ну как так, Илон? Разве так делается?», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Напомним, что электрический пикап Cybertruck от компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, занимает второе место по популярности на рынке, уступая только Ford F-150. Стоимость Cybertruck в Соединенных Штатах Америки колеблется от 57 000 до 96 000 долларов.

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#сво
#вс рф
#кадыров
#илон маск
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