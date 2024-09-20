Песков назвал абсурдной постановку вопроса о передаче Крыма под мандат ООН

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Предложение о передаче Крыма под мандат ООН является полным абсурдом. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это достаточно абсурдная постановка вопроса. Собственно, российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — заявил Песков.
Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. С такой рекомендацией он выступил на встрече YES в Киеве. По его словам, Россия и Украина не смогут договориться о принадлежности полуострова без его демилитаризации.
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Элина Позднякова