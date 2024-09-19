В Крыму ответили Сикорскому на его слова о передаче полуострова под мандат ООН

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Принадлежность и статус Крыма не подлежат пересмотру, сказал ТАСС представитель Общественной палаты региона Александр Форманчук.
«Мы проблему Крыма решили раз и окончательно - такие слова принадлежат нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, который произнес их еще в 2015 году. То есть проблема Крыма не подлежит каким-то либо пересмотрам отдельно от ее судьбы в составе Российской Федерации», — прокомментировал собеседник агентства.До этого глава польского МИДа Радослав Сикорский в рамках встречи на Украине предлагал передачу Крымского полуострова под мандат ООН. Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума.
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