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Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из РФ

23 мая 2024, 12:28
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминационным решение норвежских властей запретить въезд в страну российским туристам. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, данные решения не могут оставаться без ответа. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва не приемлет такого отношения.

Песков подчеркнул, что действия со стороны Норвегии направлены на ухудшение двусторонних отношений.



Напомним, Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. С 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Россиянам будут разрешен въезд в государства только в случае поездки к проживающим в Норвегии родственникам, а также в ​случае работы или учебы.

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«Сожалеем»: в Кремле высказались о решении Норвегии запретить въезд российским туристам
Песков: Россия ответит на решение Норвегии запретить въезд российским туристам
23 мая 2024, 12:34

Фото: iStock/yulenochekk

Россия не оставит без внимания установление Норвегией запрета на въезд в страну российским туристам. О последующих ответных мерах рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в этот день правительство Норвегии заявило, что с 29 мая вводит запрет на въезд россиян, которые прибывают в страну с туристическими целями.

Комментируя такие действия норвежских властей Песков заявил, что они точно не останутся без ответа.

Он подчеркнул, что российская сторона сожалеет, что власти Норвегии избрати такой путь ухудшения двухсторонних отношений, которые в последнее время «и без того не блещут своим качеством».

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Путин отправится в Белоруссию с официальным визитом
Песков: Путин в четверг отправится в Белоруссию с двухдневным визитом
23 мая 2024, 12:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 23 мая посетит Белоруссию с двухдневным визитом, где планируется встреча с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом», — заявил Песков.

По его словам, встречи Путина и Лукашенко запланированы на 23-е и на 24-е мая.

Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается усилить санкции против Белоруссии и запретить экспорт военных технологий и товаров, люксовых автомобилей и запретить импорт алмазов. Сейчас европейские автопроизводители пока поставляют свои дорогие машины в Белоруссию, которые потом попадают в Россию.

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«Сумасшествие взяло вверх»: в ГД оценили показанную в США «карту ударов» по РФ
Депутат Шеремет назвал сумасшествием показанную в США «карту ударов» по РФ
23 мая 2024, 12:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает сумасшествием «карту ударов» по территориям России, которую представили в конгрессе США.
«В конгрессе США, похоже, сумасшествие взяло вверх над здравомыслием и чувством самосохранения. Но у этой слетевшей с катушек страны-агрессора подобный план не пройдет», — цитирует РИА Новости слова Шеремета.

Он подчеркнул, что в США должны помнить, что терпеливая Россия имеет возможность уничтожить агрессора на любом континенте.

Шеремет считает, что мирные здравомыслящие американские граждане должны взять ситуацию под свой контроль и отправить на «свалку истории» политиков, которые хотят окунуть мир в хаос войны и лишить американцев будущего.

Глава комитета Палаты представителей Соединённых Штатов по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по территории Российской Федерации американским оружием, показал ему карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лукашенко назначил нового начальника Генштаба Белоруссии
Лукашенко назначил Павла Муравейко главой Генштаба Белоруссии
23 мая 2024, 11:59

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Павла Муравейко начальником Генштаба. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.
Ранее чиновник занимал пост первого замгоссекретаря Совбеза Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в Белоруссии есть министр обороны, однако начальник Генштаба имеет определённую самостоятельность. Он занимается планированием и реализацией различных военных мероприятий. Между министром обороны и начальником Генштаба имеется тонкая грань, подчеркнул президент.

До Муравейко пост начальника Генштаба Белоруссии занимал Виктор Гулевич, которого Лукашенко освободил от должности. Он был уволен с военной службы в запас по возрасту, но с правом ношения военной формы и знаков различия.

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#белоруссия
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#политика
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Политолог Марков раскрыл истинную причину ареста замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина
Политолог Марков: Арест Шамарина связан с чистками генералитета в России
23 мая 2024, 11:52

Фото: iStock/Rawf8

Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина является масштабным аудитом работы Главного управления связи силами Счётной палаты. Основные цели ареста Шамарина раскрыл политолог Сергей Марков.
«1. Резко уменьшить коррупцию в генералитете и в бизнесе вокруг контрактов Минобороны. 2. Резко усилить производство новой военной техники связи. Уйти от показухи к реальным потребностям фронта. 3. Повысить и боевой дух армии, и оснащенность армии современной техникой связи и наведения ракетных ударов и артиллерии», — написал Марков в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что арест Шамарина активно поддержали российские военкоры и блогеры. При этом арестованного бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова они считают невиновными. А вот арест замглавы Минобороны РФ Иванова поддержали «аплодисментами». Марков уточнил, что военные корреспонденты и блогеры транслируют мнение офицерского корпуса армии России.

Ранее сообщалось, что задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Известно о возбуждении дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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ЕС планирует остановить ввоз люксовых автомобилей через Белоруссию в Россию
FT: ЕС запретит экспорт военных технологий и товаров в Белоруссию
23 мая 2024, 11:16

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Евросоюз собирается усилить санкции против Белоруссии и запретить экспорт военных технологий и товаров, люксовых автомобилей и запретить импорт алмазов. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на документы.
«Новые санкции запретят экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, а также сжиженного природного газа», — говорится в статье.

Кроме того, Евросоюз планирует остановить импорт алмазов из Белоруссии.

При этом планируется остановить основной поток поставок автомобилей класса люкс, который через Белоруссию попадают в Россию. Сейчас европейские автопроизводители пока поставляют свои дорогие машины в Белоруссию.

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#евросоюз
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«Я видел, как беспощадно воруют у народа»: продюсер Quest Pistols об украинской власти
Переехавший в Россию продюсер Бардаш заявил, что раскрывал украинцам глаза
23 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/reflection_art

Продюсер групп «Грибы», Quest Pistols, и «Нервы» Юрий Бардаш прокомментировал заочно предъявленные СБУ обвинения. Об этом пишет RT.
По словам продюсера, он максимально рассказывал людям правду. Раскрывал украинцам глаза на то, что происходит. Он отметил, что каждый на его месте делал бы так.

«Я, находясь в России, видя, как здесь с людьми ведёт себя руководство страны, пребываю в тихом шоке. На Украине я видел другое. Я видел Зеленского, как беспощадно воруют у народа, как страну превращают в ничто, в пыль, в разруху», — отметил Бардаш.

По его словам, он почувствовал, что ему «надо стать тем самым рупором, который будет общаться с людьми».

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения украинскому музыкальному продюсеру, певцу, основателю групп «Грибы» и Quest Pistols Юрию Бардашу. Напомним, что он покинул Украину после начала конфликта. В отношении Бардаша возбуждено уголовное дело сразу по четырём статьям, среди которых призыв к изменению конституционного строя.

Ранее сообщалось, что основатель группы Quest Pistols Юрий Бардаш получил гражданство России. Певец опубликовал фотографию, на которой стоит на фоне российского флага и держит в руке паспорт гражданина РФ. Он подчеркнул, что был крайне счастлив получить российский паспорт после двух лет проживания в Москвы.

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#служба
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Байден предоставит Кении статус главного партнёра, не входящего в НАТО
Politico: Кения получит от Байдена статус главного партнёра, не входящего в НАТО
23 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/Aoraee

Президент США Джо Байден в ходе государственного визита лидера Кении Уильяма Самои арап Руто предоставит стране статус главного партнёра, не входящего в НАТО. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что это будет делано прямо перед тем, как Кения направит 1000 солдат миротворческих войск для борьбы с бандитизмом на Гаити.

Кения станет первым государством к югу от Сахары, которому присвоят такое звание. После его получения страна сможет получать современное американское вооружение и участвовать в более тесном сотрудничестве в области безопасности.

Подчеркнём, что США стремятся укрепить связи с Кенией на фоне беспокойства администрации президента Джо Байдена по поводу усиления влияния Китая в Африке, а также связей Кении с Россией.

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#страны
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Блинкен согласился, что Россия не является спонсором терроризма
Блинкен отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
23 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Америка не может внести Россию в свой список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что терроризм и агрессия — это разные вещи. По его словам, Россия не подходит под такое определение. Блинкен добавил, что подобное признание грозило бы подрывом некоторого многостороннего сотрудничества и координации действий между государствами.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев сыграл на гитаре в местном баре. Он исполнил песню канадско-американского музыканта Янга Rockin' in the Free World 1989 года. Кроме того, он отведал местной пиццы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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