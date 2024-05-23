Песков назвал дискриминационным решение Норвегии запретить въезд в страну туристам из РФ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал дискриминационным решение норвежских властей запретить въезд в страну российским туристам. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, данные решения не могут оставаться без ответа. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва не приемлет такого отношения.
Песков подчеркнул, что действия со стороны Норвегии направлены на ухудшение двусторонних отношений.
Напомним, Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. С 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Россиянам будут разрешен въезд в государства только в случае поездки к проживающим в Норвегии родственникам, а также в случае работы или учебы.
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Песков подчеркнул, что действия со стороны Норвегии направлены на ухудшение двусторонних отношений.
Напомним, Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. С 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Россиянам будут разрешен въезд в государства только в случае поездки к проживающим в Норвегии родственникам, а также в случае работы или учебы.
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Екатерина Коршунова