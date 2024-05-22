Песков назвал хамским и неловким заявление Блинкена о гибели Раиси

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что госсекретарь США Энтони Блинкен мог сделать хамское высказывание по факту гибели президента Ирана Эбрахима Раиси.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от гибели в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. По его словам, иранскому народу, вероятно, стало лучше.
Песков признался, что он лично не видел заявление Блинкена в оригинале.
Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоятся его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.
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Песков признался, что он лично не видел заявление Блинкена в оригинале.
«Трудно поверить, что дипломат, тем более такой высокопоставленный представитель такой страны, как США, мог бы сделать такое, дипломатично говоря, неловкое заявление. А говоря по сути, хамское заявление в отношении целого народа», — прокомментировал Песков заявление Блинкена.
Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоятся его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.
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Элина Позднякова