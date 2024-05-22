В Турции допустили гибель Раиси в результате диверсии

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев
Лидер турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек призвал не удивляться, если авиакатастрофа, в которой погиб президент и глава МИД Ирана, окажется диверсией. Соотвествующее заявление он в разговоре с Aydınlık.
Перинчек допустил гибель иранского лидера в результате диверсии и обратил внимание, что доверяет словам властей государства по данному вопросу. Он напомнил, что Иран назвал катастрофу несчастным случаем.
Перинчек также отметил, что Раиси не был обеспечен должной охраной безопасности, соответствующей для его статуса. Из этого необходимо извлечь «горькие» уроки не только правительству Ирана, но и лидерам других стран.
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«Мне тоже кажется, что это несчастный случай, но не будет удивительным, если это будет убийство. Потому что иранское государство — одна из ведущих стран, борющихся против американского империализма и израильского сионизма», — отметил политик.
Перинчек также отметил, что Раиси не был обеспечен должной охраной безопасности, соответствующей для его статуса. Из этого необходимо извлечь «горькие» уроки не только правительству Ирана, но и лидерам других стран.
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Алина Юрчак