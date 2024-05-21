Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по России и Израилю

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Оценки, которые Соединённые Штаты дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовало российское посольство.
«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — сказано в комментарии посла.Антонов отметил, что в мире ни у кого не должно быть иллюзий по поводу «кощунственной» политики США, которые эксплуатируют правозащитную проблематику с целью «сведения счетов с неугодными странами».
«Видимо, это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», — подытожил дипломат.Ранее официальный представитель госдепа заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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