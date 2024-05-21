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Антонов уличил США в лицемерии из-за оценок действий МУС по России и Израилю

21 мая 2024, 05:18
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Оценки, которые Соединённые Штаты дали действиям Международного уголовного суда в отношении России и Израиля являются образчиком двойных стандартов и лицемерия. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментарий которого опубликовало российское посольство.
«Это очередной образчик двойных стандартов и парада американского лицемерия. Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами», — сказано в комментарии посла.
Антонов отметил, что в мире ни у кого не должно быть иллюзий по поводу «кощунственной» политики США, которые эксплуатируют правозащитную проблематику с целью «сведения счетов с неугодными странами».



«Видимо, это и есть тот самый «порядок, основанный на правилах», — подытожил дипломат.
Ранее официальный представитель госдепа заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский открыто солгал западным СМИ
Зеленский солгал, что ВСУ не наносят удары по территории РФ западным оружием
21 мая 2024, 03:57

Вооруженные силы Украины якобы не совершали атаки по территории РФ западным оружием. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью информагентству Reuters.
«Мы никогда не использовали западные вооружения для нападения на Россию, не били по их территории, нам не дали зеленый свет», — утверждает политик.
При этом Украина многократно атаковала не только новые российские регионы и Крым, которые считает своей территорией, но и по Белгородской области.
Согласно информации Минобороны Росси, украинские войска применяют для обстрелов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства.

В конце января ВСУ сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Экспертиза выявила, что судно поразили американской системой Patriot, а именно — двумя ракетами MIM-104A. В мае российское оборонное ведомство несколько раз сообщало о том, над Белгородом были сбиты французские бомбы HAMMER.

Ранее в ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В ООН прокомментировали легитимность Зеленского
В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины
21 мая 2024, 02:50

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой республики. С таким заявлением выступил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли ООН считать Зеленского законным представителем Украины при проведении мирных переговоров, Дюжаррик заявил, что Зеленский «остается для нас» главой страны Украина и человеком, с которым генсек общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, через 5 лет со дня церемонии его вступления в должность, которая состяолась 20 мая 2019 года.

На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на этом основании Зеленский отменил президентские выборы и фактически продолжает оставаться у власти, хотя с точки зрения Конституции, он утратил свои полномочия.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Зеленский не отмоется от звания преступника, даже после своего срока. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Наказание за Газу: В чем обвиняют Нетаньяху, действия МУС, реакция США и России
Нетаньяху «с отвращением» отверг решение МУС, назвав его «новым антисемитизмом»
21 мая 2024, 02:30

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
С целью защиты премьер-министра от уголовного преследования, правительство Израиля экстренно создает специальный штаб. Чем грозит израильскому премьеру МУС, какие ему предъявляют обвинения, оценка МУС в России и США — в материале «Радио 1».

Кого МУС требует арестовать из-за сектора Газа

Прокурор МУС Карим Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в секторе Газа: премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в Газе.

«Мир был потрясен 7 октября, когда людей вытаскивали из их спален, из их домов, из разных кибуцев в Израиле», — пояснил Хан.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция ЦАХАЛ против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

В чем обвиняют Нетаньяху, обстановка в секторе Газа

МУС выдвигает обвинения высшим должностным лицам Израиля в военных преступлениях, в том числе использовании голода как инструмента для ликвидации ХАМАС, возвращения заложников и коллективного наказания жителей анклава.

Помимо этого, в списке обвинений указано умышленное причинение тяжких страданий, серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, истребление, умышленное убийство, нападения на гражданских, преследование как преступление против человечности и «другие бесчеловечные действия».

Французское издание Le Monde отмечает, что в случае принятия решения судьями МУС на выдачу ордера на Нетаньяху, любое из 124 государств — членов МУС будет обязано арестовать премьера, если он появится на их территории. Сам Израиль не подписывал Римский статут о деятельности МУС.

Лидеры ХАМАС обвиняются в убийствах, захвате заложников, пытках, истреблении, изнасилованиях и других актах сексуального насилия, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства пленных.

В мае в Газе обнаружили массовые захоронения. Корреспонденты издания Al Jazeera сообщили, что многие захороненные мирные граждане были найдены со связанными за спиной руками и пулевыми ранениями в головах, ряд жертв, предположительно, был закопан заживо, в том числе дети.
Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта
Прокурор МУС требует выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Реакция Израиля

Заявление прокурора МУС спровоцировало волну негодования в Израиле. Советник офиса главы кабмина Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что прокурор МУС Карим Хан «перешел красную черту», «приравняв лидеров государства к террористам».

Гендельман назвал «кровавым наветом» на еврейское государство. Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Хана в «одностороннем подходе», которым он «поощряет террористов по всему миру» и «подрывает судебную систему во всем мире».

Сам Нетаньяху обвинил прокурора МУС в антисемитизме. Израильский премьер убежден, что позиция Хана, который допустил выдачу ордера на его арест, искажает реальность и касается не только премьера и главы Минобороны, а против всего Израиля.

«Как премьер-министр Израиля, я с отвращением отвергаю сравнение демократического Израиля с убийцами ХАМАС, сделанное прокурором Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», — заявил он в видеообращении в Facebook*.
Также Нетаньяху заявил о неспособности МУС остановить Израиль. По данным портала Ynet, премьер Израиля сказал, что «ЦАХАЛ — самая моральная армия в мире, которая сражается исключительно по нормам международного права».

Что говорят об аресте Нетаньяху в США

США не являются участником Римского статута. Политолог Глеб Кузнецов отмечает, что Вашингтон принял специальный закон, утверждающий, что ни один гражданин Америки или союзник не может быть арестован или задержан по распоряжению МУС.

Власти США отвергают требование прокурора МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считая это возмутительным.

«Позвольте мне внести ясность: что бы ни подразумевал этот прокурор [МУС Карим Хан] — между Израилем и ХАМАС нет никакого эквивалента — никакого», — заявил президент США Джо Байден.
Байден также заявил, что США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС против израильского руководства. Он добавил, что Штаты «всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности».

Вместе с этим, американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал «постыдным» сравнение Израиля и ХАМАС. Он также напомнил, что США «ясно дали понять, что МУС не обладает юрисдикцией в этом вопросе».

«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху

Критика МУС со стороны России

Россия также не ратифицировала Римский статут. 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, что вызвало резкую критику со стороны Москвы.

15 мая постоянный представитель Росии в Совбезе ООН Василий Небензя в ходе выступления заявил, что МУС — «марионеточная инстанция, которая, не скрываясь, обслуживает интересы Запада и не имеет никакого отношения к правосудию». Он напомнил, что за время своего существования МУС представил в ООН 27 докладов, главным содержанием которых стали объяснения, «почему расследование идет неудачно».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на запрос прокурора МУС ордера на арест Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта фразой «паук, запутавшийся в своей паутине».
«Что катастрофическая ситуация на Ближнем Востоке является делом рук американских политинженеров, что легитимизация непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры — визитная карточка англосаксов», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.
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*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
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#сектор газа
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В Польше бездоказательно обвинили Россию в массовых диверсиях в стране
Туск: в Польше девять человек обвинили в диверсиях и саботаже по заказу РФ
21 мая 2024, 01:41

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране 9 человек обвиняются в саботаже и диверсиях, которые якобы были совершены по заказу России. Об этом сообщает телеканал TVN24
«На данный момент у нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — заявил он в интервью телеканалу.
Как утверждает Туск, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира. Он добавил, что обвиняемые — граждане Украины, Белоруссии и Польши.

В публикации отмечается, что в настоящее время в стране происходит масштабная операция по искоренению подобного вида угроз.

Ранее стало известно, почему Польша не хочет принимать украинских беженцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Не геноцид»: Байден отверг обвинения МУС в адрес Нетаньяху
Байден: США отвергают обвинения МУС и не считают происходящее в Газе геноцидом
21 мая 2024, 01:20

Фото: РИА Новости / Стрингер

Соединённые Штаты не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора МУС в отношении руководства Израиля. Об этом заявил президент государства Джо Байден в ходе выступления в Белом доме, передаёт РИА Новости.
«То, что происходит, не является геноцидом», — заявил Байден, комментируя гибель мирных жителей в Газе.
Американский лидер добавил, что власти Штатов отвергают обвинения со стороны МУС в адрес израильского руководства.

20 мая прокурор МУС Карим Хан попросил инстанцию выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Помимо премьера, Хан запросил ордера на арест пяти лиц из-за ситуации в Газе: министра обороны Йоава Галланта, лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, командира военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Они обвиняются в военных преступлениях, совершенных с октября 2023 года, когда начались боевые действия в секторе Газа.

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#арест
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#лидер
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#байден
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Госдеп заявил, что МУС может преследовать Россию, но не Израиль
Официальный представитель госдепа: МУС может преследовать РФ, но не Израиль
21 мая 2024, 00:08

Фото: istock / oliver de la haye

Международный уголовный суд (МУС) может распространять свою юрисдикцию на РФ, но не на Израиль, хотя оба государства не являются членами МУС. С таким заявлением выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — высказался представитель американского внешнеполитического ведомства.
Миллер отметил, что в Израиле якобы и так присутствуют механизмы, в рамках которых можно привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права. На вопрос уточнить, какие действия израильских властей, которые изначально отвергали попытки МУС провести свое расследование, заставляют Вашингтон думать о готовности государства сотрудничать с инстанцией, Миллер ответил, что «в расписании была поездка прокурора».

«Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими», — заявил он.
Ранее в США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#права
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Совбез ООН не принял проект предложенной Россией резолюции
СБ ООН не принял резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе
20 мая 2024, 23:22

Фото: istock / Askolds

Совбез ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что из 15 членов СБ документ поддержали 7 стран, включая РФ и КНР. Семь государств проголосовали против, Швейцария воздержалась.

Комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами стали 18 стран.

До этого сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина предоставить доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе. Министр обороны Штатов должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса конгрессменов к космосу стала якобы «российская угроза» Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что Алжир и Словения запросили на понедельник заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#проект
#оон
#новости
#швейцария
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Политолог Мирзаян раскрыл ещё одну причину визита Путина в Китай
Политолог Мирзаян: Визит Путина мог быть связан с решением банковского вопроса
20 мая 2024, 23:17

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян высказал мнение о том, что визит президента России Владимира Путина в Китай не только продемонстрировал всему миру укрепление российско-китайских отношений несмотря ни на что.
Специалист предположил, что российский лидер мог поехать в Китай в том числе для решения банковского вопроса.

«Российско-китайские связи несмотря на западное давление укрепляются. Китай не собирается идти на поводу у США и продавливать Россию. Но, если господина Си не удалось продавить, то китайские банки получилось. По всей видимости, визит Путина был связан, в том числе, с желанием эти проблемы решить», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.

Он добавил, что освещение визита Путина в Китай западными СМИ с точки зрения подчинения России Китаю являются лишь наивными попытками объяснить собственные неудачи и внести раскол в наше общество по поводу КНР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что поездка Путина в Китай – это перспектива на будущее.

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#китай
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#сми
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В США пригрозили МУС санкциями в случае выдачи ордера на арест Нетаньяху
Сенатор Грэм* пообещал МУС санкции после запроса ордера на арест Нетаньяху
20 мая 2024, 22:51

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Американский сенатор Линдси Грэм* пообещал Международному уголовному суду ввести санкции после запроса ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Об этом сообщает The Hill. По словам сенатора, это возмутительное решение — настоящая пощечина независимой судебной системе Израиля, которая славится своей независимостью. Он добавил, что будет лихорадочно работать с коллегами в Конгрессе США, чтобы ввести осуждающие санкции против МУС.

В понедельник прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта.

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*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#израиль
#сша
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