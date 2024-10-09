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Песков назвал оскорбления Путина со стороны властей США частью их культуры

09 октября 2024, 15:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Оскорбления в адрес Владимира Путина со стороны представителей властей США в настоящее время являются неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


В разговоре с корреспондентом телеграм-канала SHOT он напомнил, что российский лидер никогда не позволял себе опускаться до оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было. В том числе и в сторону политиков из недружественных стран. Что касается американского политического истэблишмента, то для его представителей это стало обычным делом и даже, по-видимому, является частью политической культуры, сказал представитель Кремля, выделив голосом и интонацией слово «культура».

Дмитрий Песков предположил, что американским политикам элементарно не хватает чувства внутреннего такта, поэтому они и позволяют себе не просто недипломатичные, а оскорбительные выпады в сторону главы российского государства.

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Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Зампред правительства Сербии Вулин: Вучичу угрожает опасность
09 октября 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает серьёзная опасность, что подтвердили российские спецслужбы. Об этом сообщил зампред сербского правительства Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
Он отметил, что действительно существуют угрозы президенту Вучичу. Однако службы безопасности Сербии достаточно сильны и профессиональны, поэтому им точно удастся справиться с задачей сохранения безопасности главы государства.

Данную информацию, со слов Вулина, также подтвердили и спецслужбы России.

Зампред правительства Сербии объяснил, что Вучич для многих влиятельных кругов на Западе является препятствием. Они видят в нём огромную проблему, поскольку под его руководством страна имеет возможно проводить самостоятельную политику.

А представители западных влиятельных кругов, напротив, хотели бы сделать из Сербии просто территорию в рамках Евросоюза, которая бы не обладала самостоятельной властью и правом выбора.

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#ес
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Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
Посол Украины Бондарь: Киев хочет провести мирный саммит с участием России
09 октября 2024, 15:42

Фото: iStock/Diy13

Украина собирается провести второй «мирный саммит» с участием России в декабре. Об этом киевский посол в Турции Василий Бондарь сообщил в беседе с Reuters.
При этом он отметил, что в рамках этого саммита не будут проведены двусторонние переговоры Москвы и Киева, а третьи стороны смогут обсудить требования к России, которая неоднократно заявляла, что совершенно нелогично и бесперспективно искать варианты путей выхода из конфликта без участия Москвы.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщала, что второй саммит по Украине не будет проводиться в ноябре. При этом в октябре состоится ряд тематических конференций по «форуме мира», подготовленной украинским лидеров. После их проведения будет затронут вопрос назначения даты проведения второго саммита по Украине.

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#политика
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Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Владимир Путин в Кремле вручил Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного
09 октября 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Торжественная церемония прошла в Кремле в среду, 9 октября.
Путин подписал указ о награждении Лукашенко еще в августе. В документе указано, что президент Белоруссии получил орден за выдающийся вклад в развитие союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Также отмечены его усилия по укреплению дружбы между народами двух стран и создание Союзного государства.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного представляет собой высшую государственную награду России. Этой награды удостаиваются выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники, а также представители науки, культуры и искусства за значительные достижения во благо страны.

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Лукашенко рассказал, что собирается обсудить с Путиным
Лукашенко: обсудим с Путиным 2-3 вопроса, а потом можно двигаться дальше
09 октября 2024, 15:31

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить все точки над «i».
Напомним, что в настоящее время белорусский лидер находится с рабочим визитом в Москве. В среду он проводит встречу с Владимиром Путиным.

Лукашенко отметил, что сегодня ему нужно обсудить с российским президентом два-три вопроса, после решения которых можно двигаться дальше в отношениях двух государств.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что мир стремительно меняется, появляются новые угрозы и новые возможности. Такая обстановка приводит к появлению вопросов, решать которые должны обе стороны.

Как правило, добавил Лукашенко, в повестке его бесед с Путиным половину времени занимает рассмотрение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан России и Белоруссии, а также вопросов обеспечения безопасности.

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#россия
#белоруссия
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В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
09 октября 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Это уже восьмая встреча лидеров России и Белоруссии в текущем году. Сегодня они планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, сделав акцент на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

«Есть возможность поговорить о развитии наших двусторонних отношений, о строительстве Союзного государства. Хочу отметить, мы часто с вами встречаемся, но все-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами», — обратился Путин к Лукашенко.

По его словам, обе страны могут дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.

Напомним, что перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров.

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«У них земля ушла из-под ног»: в Госдуме прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина
Чепа: оскорбления Харрис в адрес Путина говорят о безысходности от неудач
09 октября 2024, 13:53

Фото: РИА Новости

Оскорбления, которые кандидат в президенты США Камала Харрис адресовала президенту России Владимиру Путину, раскрывают ее уровень интеллекта, считает Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам.
Чепа отметил, что такие высказывания указывают на психическое состояние и здоровье тех, кто критикует Путина. По его словам, западная политическая элита испытывает ярость из-за своих неудач.
«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья», — цитирует депутата «Лента.ру»

Депутат уверен, западные политики привыкли диктовать условия всему миру, но когда мир начал игнорировать их, они потеряли почву под ногами. Чепа охарактеризовал оскорбления, как безответственные и циничные. Он добавил, что нервозность, агрессия, ярость и ругань указывают на проблемы с психикой.

Ранее российское посольство в США также осудило слова Харрис, заявив, что они демонстрируют бессилие правящих кругов Вашингтона. Дипломаты подчеркнули, что грубая риторика стала привычной для американских политиков.

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Литва активизировала подготовку к «вторжению России»
Литва готовится к «вторжению России», укрепляя мосты на границе с Калининградом
09 октября 2024, 13:36

Фото: iStock/Tofotografie

Литва начала активно готовиться к «вторжению России» в связи с чем принимает меры по укреплению мостов на границе с Калининградской области. Об этом сообщает издание «Политаналитика», ссылаясь на заявления главы Минобороны страны Лауринаса Касчюнаса.
Отмечается, что на мосту Панемуне – Советск, который проходит через реку Неман и является пограничным объектом между Литвой и Россией, появились бетонные укрепления. Так называемые «зубы дракона» в ближайшее время дополнят железными балками, которые закрепят на конструкциях переправы.

По словам Касчюнаса, работы по возведению идут по ранее подготовленному плану. Согласно нему, часть мостов на границе будет укреплена, а остальные подготовят к возможному разрушению.

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#литва
#россия
#калининград
#граница
#оборона
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«Тысячи людей на крючке»: Захарова раскрыла, как P. Diddy использует компромат в политике
Захарова: компромат с вечеринок P. Diddy используют для продвижения Украины
09 октября 2024, 13:31

Фото: сайт МИД РФ

Тысячи людей могут оказаться под угрозой после вечеринок, которые организовал рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя Шон Комбс. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что «количество компрометирующих материалов огромно». По ее словам, речь идет о тысячи людей, которые находятся «на крючке» из-за собранного на них компромата. Этот список формировался на протяжении двух десятилетий.

Захарова добавила, что эти данные могут использоваться для продвижения материалов по Украине, Венесуэле или Беларуси.

В качестве подтверждения Захарова обратила внимание на знаменитостей, которые высказывались о политике и международных отношениях. Например, Эштон Кутчер, который на снимке с Комбсом, выступал за ужесточение санкций против России. Еще одна участница вечеринок, певица Келли Осборн, публиковала в соцсетях посты в поддержку украинского режима.

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#шоу-бизнес
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В Иране требуют разрешить создание ядерного оружия из-за угрозы атак Израиля
В Иране депутаты обратилась с просьбой разрешить создание ядерного оружия
09 октября 2024, 13:25

Фото: iStock/Rainer Puster

Группа из 39 иранских депутатов обратилась в Высший совет нацбезопасности страны с просьбой разрешить создание ядерного вооружения из-за угрозы атаки Израиля. Об этом сообщил инициатор обращения парламентарий Хасанали Эхлаки Амири в беседе с местным порталом Didban Iran.
Отмечается, что иранские депутаты просят пересмотреть оборонную доктрину Ирана в области ядерного вооружения.

Документ на данный момент подписали 39 депутатов. Они объяснили, что такое требование было выдвинуто в связи с нарастающей угрозой атаки со стороны израильской армии. В настоящее время власти США и Израиля обсуждают вопрос нанесения ответных ударов по Ирану.

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#иран
#ядерное оружие
#производство
#депутаты
#документы
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