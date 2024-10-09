Песков назвал оскорбления Путина со стороны властей США частью их культуры

Фото: сайт Кремля
Оскорбления в адрес Владимира Путина со стороны представителей властей США в настоящее время являются неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с корреспондентом телеграм-канала SHOT он напомнил, что российский лидер никогда не позволял себе опускаться до оскорбительной риторики в адрес кого бы то ни было. В том числе и в сторону политиков из недружественных стран. Что касается американского политического истэблишмента, то для его представителей это стало обычным делом и даже, по-видимому, является частью политической культуры, сказал представитель Кремля, выделив голосом и интонацией слово «культура».
Дмитрий Песков предположил, что американским политикам элементарно не хватает чувства внутреннего такта, поэтому они и позволяют себе не просто недипломатичные, а оскорбительные выпады в сторону главы российского государства.
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Александр Бойцов