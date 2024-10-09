Трамп отправлял тесты для Путина: Харрис сделала сенсационное заявление

Фото: Сайт Кремля
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа, сославшись на информацию из книги журналиста Боба Вудворда «Война».
В ходе своего выступления, она также не удержалась от оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.
По данным, опубликованным телеканалом CNN, Вудворд утверждает, что во время пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил в Россию тесты на коронавирус для личного использования Путиным. Штаб Трампа назвал эти утверждения абсурдными, а самого автора — «умалишенным».
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По данным, опубликованным телеканалом CNN, Вудворд утверждает, что во время пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил в Россию тесты на коронавирус для личного использования Путиным. Штаб Трампа назвал эти утверждения абсурдными, а самого автора — «умалишенным».
«Это очередной пример того, как он тайно помогал нашему сопернику, в то время как советовал американцам вводить себе отбеливатель», — заявила Харрис, критикуя Трампа.Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.
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Елена Перлова