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Трамп отправлял тесты для Путина: Харрис сделала сенсационное заявление

Харрис оскорбила Путина, критикуя Трампа из-за книги Вудворда
09 октября 2024, 00:44
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа, сославшись на информацию из книги журналиста Боба Вудворда «Война».
В ходе своего выступления, она также не удержалась от оскорблений в адрес президента России Владимира Путина.

По данным, опубликованным телеканалом CNN, Вудворд утверждает, что во время пандемии COVID-19 Трамп тайно отправил в Россию тесты на коронавирус для личного использования Путиным. Штаб Трампа назвал эти утверждения абсурдными, а самого автора — «умалишенным».



«Это очередной пример того, как он тайно помогал нашему сопернику, в то время как советовал американцам вводить себе отбеливатель», — заявила Харрис, критикуя Трампа.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.

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«Нужен Трамп»: в Верховной Раде сделали неожиданное заявление о конфликте
Депутат Рады Шевченко заявил, что Трамп разменяет Украину на Израиль
08 октября 2024, 23:39

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп откажется от поддержки Украины в пользу Израиля.
Это заявление депутат Рады сделал в интервью политологу Вадиму Карасеву. Шевченко подчеркнул, что Израилю выгоден республиканский кандидат, потому что Трамп обеспечит Тель-Авиву необходимую помощь от США. Однако, по мнению политика, такая поддержка Израиля приведет к тому, что Украина может быть «разменной монетой» в политических планах Вашингтона.

«Трамп сосредоточит усилия на защите интересов Израиля в противостоянии с Ираном и остальным шиитским миром, но Украину он готов пренебречь ради этого», — отметил Шевченко.
Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября, на которых демократическую партию представит вице-президент Камала Харрис, а республиканцев — бывший лидер США Дональд Трамп.

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Посольство РФ в Швейцарии напомнило СМИ о наказании за незаконное пересечение границы
Посольство РФ напомнило швейцарским журналистам о соблюдении закона
08 октября 2024, 23:08

Фото: iStock/bwb-studio

Посольство России в Швейцарии напомнило местным журналистам, что незаконное пересечение границы — это уголовное преступление. И преследование по законам России ведется не за съемки в Судже, а за проникновение на территорию России.
Дипломаты сослались на публикации в швейцарской прессе, где говорится, что уголовное дело в отношении журналиста Курта Пельды якобы возбудили за «репортажи из России и выполнение своей работы».
«Это ложь. Уголовное дело возбуждено и расследуется по ч. 3 ст. 322 УК Российской Федерации, то есть за незаконное пересечение государственной границы», — пишет посольство.

Дипломаты отметили, что Пельда не обращался ни в посольство, ни в Генеральное консульство, ни в МИД, чтобы получить визу и аккредитацию для журналистской работы.
«У сотрудников СМИ нет особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу», — напомнили швейцарцам.

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«Они продавали иллюзии»: в Польше обвинили Зеленского и запад в ослаблении Украины
Польша: украинцам продавали иллюзии, обещая нанести удар по Москве
08 октября 2024, 22:35

Фото: iStock/Berezko

В Польше высмеяли заявления Зеленского о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве. Украинцам продавали иллюзии, заявил во вторник 8 октября польский портал Do Rzeczy.
«После нескольких месяцев боев пал Угледар, который украинцы считали неприступной крепостью. Это свидетельствует о стремительном ухудшении положения Киева», — говорится в статье.

Польские журналисты сообщают, что позиция Украины по мирным переговорам продолжает слабеть. В этом вина президента Владимира Зеленского и западных политиков, которые обманывали народ Украины.

«Они продавали иллюзии и давали обещания, которые не могли выполнить. Они говорили о чудо-оружии, которое нанесет смертельный удар по Москве, и морочили украинцам голову сказками о военной помощи, которая вот-вот придет», — пишут СМИ.
Вместо этого план Запада обескровить Россию как никогда дальше от воплощения, говорится в статье.

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Политика западных санкций не имеет права на существование, заявил Алиев
08 октября 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Политика западных санкционных ограничений не имеет права на существование, тем более, когда они принимаются вне закона. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментарий которого в своём Telegram-канале представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом, принимаются незаконно и необоснованно. В связи с этим, азербайджанская стороны выступает против любых подобных ограничений и считает, что международное сообщество должно консолидировано выражать свою позицию.

Алиев также вспомнил, что против Баку были наложены санкции ещё в 1992 году. Тогда Запад по надуманному обвинению в том, что страна якобы блокирует Армению, ввёл ограничения. Но на деле именно азербайджанские территории в этот момент находились под армянской оккупацией.

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#азербайджан
#санкции
#сша
#соглашения
#ограничения
#запад
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Минфин разработал проект об отсрочке по уплате налогов для Белгородской области
08 октября 2024, 21:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министерство финансов России разработало законопроект об отсрочке по уплате налогов на год для агропромышленного бизнеса Белгородской области. Документ представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что данная инициатива будет действовать в течение года, но возможна последующая рассрочка. Исключение составляют налог на добавленную стоимость, налоги, подлежащие уплате (перечислению налоговым агентом), авансовых платежей и страховых взносов, сроки уплаты которых наступают в 2024 году.

Из документа следует, что проект разработан с учётом правоприменительной практики, которая выявила необходимость сохранения производственного потенциала субъектов предпринимательства с сфере агропромышленного комплекса региона.

В ведомстве сообщили, что данный проект позволит высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в области.

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#минфин
#белгородская область
#налоги
#законопроект
#аграрный сектор
#промышленность
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Во Франции отклонили вотум недоверия новому правительству
Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству Мишеля Барнье
08 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/SimonLukas

Депутаты Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) большинством голосов отклонили вотум недоверия правительству новоизбранного премьер-министра Мишеля Барнье. Трансляция заседания велась на сайте ведомства.
Так, 197 депутатов нацсобрания отдали голоса за вотум недоверия из необходимых 289. Это стало первым голосованием о доверии новому кабмину.

Отмечается, что исход голосования был вполне ожидаем, потому что изначально вотум выдвинули 192 депутата из коалиции левых. При этом фракция правой партии Марин Ле Пен не собиралась голосовать в его поддержку.

Напомним, что на прошедших внеочередных выборах в парламент Франции большинство голосов получил блок левых. По результатам голосования они получили 182 места в палате из 577.

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#франция
#правительство
#парламент
#политика
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Байден убеждён, что Обама недооценил Путина и «облажался в 2014 году»
08 октября 2024, 21:06

Фото: сайт Кремля

Бывший президент США Барак Обама не воспринимал всерьёз российского лидера Владимира Путина, что в конечном итоге привело к воссоединению Крыма с Россией и началу СВО на Украине. Об этом в своей новой книге написал ветеран американской журналистики, член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд, цитаты из которой приводит CNN.
Журналист утверждает, что перед началом СВО на Украине президент США Джо Байден якобы пожаловался, что Обама «облажался в 2014 году» и не предпринял никаких шагов, чтобы «остановить Путина». Именно из-за неправильного восприятия Обамой Путина происходят все эти события, приводит Вудворд слова, якобы сказанные Байденом.

Также из книги следует, что Байден убеждён в даче при Обаме лицензии Путину на продолжение конфликта на Украине. А нынешний президент Штатов, в свою очередь, вынужден сейчас отзывать эту лицензию.

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«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
Лавров советует Европе прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
08 октября 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Европе прислушаться к совам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о ракетном ударе по Брюсселю. Об этом дипломат сообщил журналистам во вторник 8 октября.
Роберт Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские власти поняли, какой серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении ВСУ бить вглубь России. Об этом политик заявил изданию Hlavny Dennik 7 октября.
«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — цитирует комментарий Лаврова по заявлению Фицо РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США.

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В Венгрии заявили, что страну не затронет остановка транзита газа через Украину
Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа из РФ через Украину
08 октября 2024, 20:20

Фото: iStock/MikeMareen

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку поставки в основном производятся через «Турецкий поток». Однако Будапешт готов оказать помощь другим европейских государствам, на которых остановка транзита отразится сильнее, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в Венгрии не опасаются прекращения транзита российского газа через Украину. В настоящее время энергоресурсы поступают через газопровод «Турецкий поток», благодаря которому энергоснабжение страны находится в безопасности.

Однако Сийярто добавил, что в центральной Европе есть государства, для которых отмена транзита станет серьёзной проблемой. За последние годы Венгрия вложила много средств в газовую инфраструктуру, поэтому может оказать помощь соседям.

Также министр добавил, что в 2024 году через «Турецкий поток» в Венгрию уже прибыло свыше 5,6 миллиарда кубометров газа.

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