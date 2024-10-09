«У них земля ушла из-под ног»: в Госдуме прокомментировали оскорбления Харрис в адрес Путина

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Оскорбления, которые кандидат в президенты США Камала Харрис адресовала президенту России Владимиру Путину, раскрывают ее уровень интеллекта, считает Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам.
Чепа отметил, что такие высказывания указывают на психическое состояние и здоровье тех, кто критикует Путина. По его словам, западная политическая элита испытывает ярость из-за своих неудач.
Депутат уверен, западные политики привыкли диктовать условия всему миру, но когда мир начал игнорировать их, они потеряли почву под ногами. Чепа охарактеризовал оскорбления, как безответственные и циничные. Он добавил, что нервозность, агрессия, ярость и ругань указывают на проблемы с психикой.
Ранее российское посольство в США также осудило слова Харрис, заявив, что они демонстрируют бессилие правящих кругов Вашингтона. Дипломаты подчеркнули, что грубая риторика стала привычной для американских политиков.
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«Это говорит о соответствующем интеллекте лиц, об их психическом состоянии, об их состоянии здоровья», — цитирует депутата «Лента.ру»
Депутат уверен, западные политики привыкли диктовать условия всему миру, но когда мир начал игнорировать их, они потеряли почву под ногами. Чепа охарактеризовал оскорбления, как безответственные и циничные. Он добавил, что нервозность, агрессия, ярость и ругань указывают на проблемы с психикой.
Ранее российское посольство в США также осудило слова Харрис, заявив, что они демонстрируют бессилие правящих кругов Вашингтона. Дипломаты подчеркнули, что грубая риторика стала привычной для американских политиков.
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Лия Мурадьян