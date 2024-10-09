В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали слова Харрис о Путине

Фото: сайт Белого дома
Посольство РФ в Вашингтоне выразило возмущение словами кандидата на пост президента США Камалы Харрис, которая назвала Владимира Путина диктатором-убийцей. В дипломатическом представительстве указали, что подобные оскорбления говорят о бессилии правящих кругов США.
Харрис нелицеприятно высказалась о российском лидере, говоря о его контактах с Дональдом Трампом, экс-президентом США и кандидатом на пост главы Белого дома от Республиканской партии, напомнили российские дипломаты в телеграм-канале посольства. По словам дипломатов, подобная хамская лексика уже давно вошла в привычку у нынешних так называемых американских государственных деятелей, что свидетельствует об их политическом бессилии.
В посольстве пояснили, что такие оскорбительные высказывания представители властей США допускают именно потому, что не способны сломить Россию ни на политическом, ни на экономическом поле. Именно невозможность «расправиться» с Россией вызывает у представителей американской правящей элиты бессильную досаду, а потому они бывают так несдержанны на язык.
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Александр Бойцов