Politico: Трамп в состоянии обойти запрет Байдена на выход США из НАТО

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У вновь избранного президента США Дональда Трампа есть лазейка для того, чтобы обойти фактический запрет его предшественника Джозефа Байдена на выход страны из НАТО. Так считают американские юристы.
Издание Politico напоминает, что эксперты предполагали, что Штаты выйдут из Североатлантического альянса в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа, который называл НАТО «сборищем неблагодарных европейцев». Однако при Байдене был принят закон, в соответствии с которым любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено Сенатом двумя третями голосов или утверждено актом Конгресса.
Юристы считают, что Трамп может сослаться на полномочия президента в международной политике для обхода этой нормы, как он это сделал в 2020 году. Тогда США вышли из Договора по открытому небу. Решение Трампа о выходе из НАТО может привести к конституционному конфликту, который придётся решать в суде. Но для суда необходим иск, а юристы полагают, что такой иск не поддержат республиканцы в Конгрессе.
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Александр Бойцов