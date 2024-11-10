Трамп предложил демократам помощь в погашении многомиллионного долга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала победившего на выборах президента США Дональда Трампа в его оценке США как больного общества. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости. По ее словам, в этих обстоятельствах и нужно будет взаимодействовать со страной.