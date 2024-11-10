Трамп предложил демократам помощь в погашении многомиллионного долга

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
Избранный президент от Республиканской партии Дональд Трамп предложил демократам помочь в погашении долга. Его сумма составляет около 20 миллионов долларов.
Об этом он написал в своей социальной сети. По подсчётам журналистов, вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис собрала на свою избирательную кампанию около миллиарда долларов. Тем не менее, у неё остался долг в 20 миллионов долларов из-за провальных предвыборных концертов.
По словам политика, у Республиканской партии осталось достаточно денег после его избирательной компании, поэтому им следует помочь демократам в трудный период.
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«Я настоятельно рекомендую нам, как партии, и ради отчаянно необходимого единства, сделать всё, что мы можем сделать, чтобы помочь им в этот трудный период», — обратился Трамп к республиканцам в своей социальной сети.
По словам политика, у Республиканской партии осталось достаточно денег после его избирательной компании, поэтому им следует помочь демократам в трудный период.
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Александр Бойцов