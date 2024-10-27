Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах

Сербия помнит бомбардировки НАТО в 1999 году и их последствия, потому никогда не присоединится к военному блоку, заявил министр по вопросам международного экономического сотрудничества в правительстве Сербии Ненад Попович в беседе с ТАСС. По его словам, сербы будут проводить свободную и независимую политику.