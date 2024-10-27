Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах

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Глава ЦИК Грузии Гиоргий Каландаришвили озвучил итоги парламентских выборов — победу одержала партия «Грузинская мечта» с 54,08% голосов. Результаты обнародовали на сайте телеканала Рустави 2. Отмечается, что также барьер в 5% для прохода в парламент преодолели еще четыре партии.
По информации телеканала, вместе с «Грузинской мечтой», получившей большинство мандатов, в парламент прошли «Коалиция за перемены» с 10,92% голосов, «Единое национальной движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72% и партия «За Грузию» — 7,76%.
Каландаришвили подчеркнул, что результаты голосования основаны на данных с 3100 участков из 3111, остались лишь несколько зарубежных участков голосования.
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Каландаришвили подчеркнул, что результаты голосования основаны на данных с 3100 участков из 3111, остались лишь несколько зарубежных участков голосования.
«Мы говорили обществу, что эти выборы приравнены к референдуму, этот посыл точно дошел до избирателей, и с этим связана беспрецедентная явка на парламентских выборах», — прокомментировал итоги голосования премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.Читайте также:
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