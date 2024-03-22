Песков назвал планы ЕС ограничить импорт зерна из РФ нечестной конкуренцией

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Урсула фон дер Ляйен представила на саммите лидеров стран ЕС представила план по ограничению импорта зерновых из России в Европу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие действия явным проявлением недобросовестной конкуренции.
Ранее президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявил, что введение Евросоюзом повышенных пошлин на российское зерно незначительно отразится на отечественных производителях, поскольку их поставки в Европу и так невелики. По его мнению, реальную угрозу для европейских аграриев представляет экспорт с Украины.
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Александр Бойцов