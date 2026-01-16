Достижения.рф

Песков назвал планы Трампа на Гренландию далекими от международного права

Фото: iStock/olya_steckel

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Гренландии к США. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Пескова, слова американского лидера о том, что международное право не является для него приоритетом, делают ситуацию вокруг острова экстраординарной. Представитель Кремля отметил, что развитие событий будет происходить вне привычных международных рамок.

Песков подчеркнул, что Россия вместе с остальным миром будет внимательно наблюдать за действиями Вашингтона. Он обратил внимание на то, что Трамп ранее сам заявлял о слабой значимости международного права для своих решений. Такая позиция американского лидера, по словам пресс-секретаря, определяет уникальную траекторию развития ситуации, которая может повлиять на глобальную политическую обстановку.

Гренландия официально входит в состав Датского королевства, однако Трамп не раз высказывался о том, что остров должен перейти под контроль США. Власти Дании и местные органы управления уже предупредили американскую сторону о необходимости уважать территориальную целостность региона.

Иван Мусатов

