МВБ США предложило таблетки от «шизы» сравнивающим их политику с СС
Министерство внутренней безопасности США отреагировало на критику со стороны левых активистов, которые сравнили работу миграционной полиции с деятельностью СС, публикацией провокационного мема в соцсетях. На изображении пингвин в костюме официанта подаёт упаковку медикаментов с подписью «Ваши таблетки от шизы».
Таким образом ведомство ответило в соцсети X на обсуждение слогана, который разместили под микрофоном во время выступления министра внутренней безопасности Кристи Ноэм. Надпись «За одного из наших — все ваши» вызвала резкую реакцию в соцсетях, где активисты усмотрели сходство с лозунгами, применявшимися подразделениями СС во время карательных операций против мирного населения в годы Второй мировой войны.
В МВБ прямых комментариев по поводу исторических параллелей не дали, ограничившись публикацией мема. Критики ведомства расценили такой ответ как оскорбительный и недопустимый для государственного органа, тогда как сторонники жёсткой миграционной политики поддержали позицию министерства и назвали сравнения с нацистскими структурами некорректными.
