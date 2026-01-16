МВБ США предложило таблетки от «шизы» сравнивающим их политику с СС

16 января 2026, 11:37

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство внутренней безопасности США отреагировало на критику со стороны левых активистов, которые сравнили работу миграционной полиции с деятельностью СС, публикацией провокационного мема в соцсетях. На изображении пингвин в костюме официанта подаёт упаковку медикаментов с подписью «Ваши таблетки от шизы».